OpenSecrets прогнозує $11,9 млрд витрат на вибори у США — BBC News

У США витрати на кампанію перед проміжними виборами 2026 року можуть сягнути рекордних $11,9 млрд. Такий прогноз оприлюднила організація OpenSecrets, що відстежує фінансування виборчих кампаній, повідомляє BBC News. Голосування має відбутися 3 листопада.

Витрати вже перевищили $9,5 млрд

За даними звітності Федеральної виборчої комісії США до середини жовтня, у нинішньому виборчому циклі витратили понад $9,5 млрд. Близько $5,5 млрд із цієї суми припадає на політичні комітети дії та Super PAC — незалежні політичні структури, які можуть приймати необмежені внески від фізичних осіб, корпорацій, профспілок та інших політичних комітетів.

Super PAC не можуть передавати гроші безпосередньо кандидатам, однак мають право витрачати їх на непряму підтримку. Повні дані про витрати стануть доступними після виборів. OpenSecrets прогнозує, що загальна сума буде приблизно на 30% більшою, ніж під час проміжних виборів 2022 року.

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Найбільші донори та ключові перегони

За підрахунками Brennan Center for Justice, 40 найбільших донорів до 14 жовтня надали $2,4 млрд — це рекордний показник для цього етапу кампанії. Найбільшим індивідуальним донором став бізнесмен Ілон Маск: станом на жовтень він надав майже пів мільярда доларів на підтримку республіканських кандидатів.

Більшість коштів Маск спрямував створеному ним у 2024 році America PAC, а також Senate Leadership Fund, який підтримує республіканців. America PAC витратив понад $45 млн на сенатські перегони в Техасі, де республіканець Кен Пакстон змагається з демократом Джеймсом Таларіко. Близько $10 млн організація також спрямувала на кожну із сенатських кампаній у Мічигані та Огайо.

За даними компанії AdImpact, до кінця жовтня на рекламу у цьому виборчому циклі витратили $11,15 млрд. Найбільше рекламних коштів припало на сенатські вибори в Мічигані, Техасі й Огайо, далі — в Айові та Мені. Значна частина видатків припадає на традиційне телебачення, водночас витрати на цифрову рекламу зростають.

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