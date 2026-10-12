Оперативний командувач Польщі заявив про затримки поставок PAC-3 MSE для Patriot — RMF24

Оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал-майор Іренеуш Новак заявив, що постачання зі США ракет PAC-3 MSE для систем Patriot відбуватимуться із затримкою. Про це він сказав під час Warsaw Security Forum, повідомляє RMF24.

Затримки також у країнах Балтії

За словами Новака, ракети PAC-3 MSE для польських систем Patriot не надійдуть у заплановані строки. Він додав, що затримки стосуватимуться не лише Польщі, а й держав Балтії.

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Як пояснив командувач, причиною є зобов’язання Сполучених Штатів на інших театрах воєнних дій у світі. За його словами, проблема особливо помітна саме у виконанні замовлень на ракети PAC-3 MSE.

Контракти на HIMARS

Новак також заявив, що не впевнений у виконанні у встановлені терміни контрактів на системи HIMARS. Він зазначив, що поточна ситуація вплине на реалізацію інших угод, а також може спричинити нові затримки із запланованими замовленнями та контрактами, які вже укладено.

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