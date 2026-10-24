Оператор сафарі з Мозамбіку отримав премію Markhor на COP17 — Mongabay

Мозамбіцький оператор сафарі Zambeze Delta Safaris отримав премію Markhor 2026 за внесок у збереження природи через стале управління дикою природою. Нагороду компанії, яку очолює професійний мисливець Марк Голдейн, вручили 22 жовтня в Єревані, Вірменія, під час Конференції ООН з біорізноманіття COP17, повідомляє Mongabay.

Відновлення популяцій у дельті Замбезі

Zambeze Delta Safaris поєднує регульоване трофейне полювання з відновленням дикої природи, боротьбою з браконьєрством і проєктами для місцевих громад. Компанія працює в регіоні Мозамбіку, який зазнав значного спустошення внаслідок громадянської війни.

Голдейн почав працювати в мисливській концесії Coutada 11 у центральній частині Мозамбіку 1994 року, коли популяції диких тварин були суттєво скорочені. Пізніше він заснував Zambeze Delta Safaris разом із мозамбіцьким бізнесменом Карлосом Пачеко Фарією.

У номінації компанії на премію зазначено, що чисельність африканських буйволів у регіоні зросла приблизно з 1 100 до 35 000 особин, а кількість шаблерогих антилоп — із 40 до 4 000. У 2018 році до Coutada 11 повторно інтродукували 24 левів; нині там, за даними номінації, живе близько 120 тварин. Mongabay зазначає, що не перевіряло незалежно всі ці показники, хоча Фонд збереження біорізноманіття Мозамбіку документував істотне відновлення дикої природи.

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Дискусія про трофейне полювання

Трофейне полювання залишається суперечливою практикою, зокрема через питання розподілу доходів між громадами. Дослідження 2013 року в Національному заповіднику Ньяса в Мозамбіку засвідчило, що один леопард міг принести близько 24 000 доларів доходу від полювання, однак лише незначна частина коштів надходила місцевим громадам.

Водночас огляд 89 досліджень у 13 країнах Африки на південь від Сахари, оприлюднений 2026 року, показав, що майже дві третини зафіксованих наслідків трофейного полювання були позитивними або для дикої природи, або для місцевого населення. За словами Голдейна, закон Мозамбіку передбачає виплату громадам 20% державних надходжень, отриманих від концесіонерів.

Премію Markhor заснували 2008 року, її вручають раз на два роки. Серед попередніх лауреатів були природоохоронні ініціативи з Танзанії, Намібії, Зімбабве та Ірану.

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