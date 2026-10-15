Опитування AP-NORC: виборці США прагнуть змін у Вашингтоні — The Hindu

Нове опитування AP-NORC у США показало, що виборці переважно прагнуть суттєвих змін у способі управління країною напередодні проміжних виборів до Конгресу. Близько половини зареєстрованих виборців виступають за значні зміни, ще приблизно троє з десяти — за повне оновлення політичного курсу. Як повідомляє The Hindu, результати опитування створюють несприятливу картину для Республіканської партії, яка контролює Конгрес.

Економіка серед головних тем

Приблизно вісім із десяти виборців назвали економіку або вартість життя одним із головних питань перед виборами. Близько двох третин опитаних так само віднесли до пріоритетних тем охорону здоров'я та війну в Ірані. Імміграція і злочинність, які є сильнішими темами для президента Дональда Трампа, посіли нижчі місця серед пріоритетів.

Лише приблизно третина зареєстрованих виборців загалом має позитивне ставлення до Трампа, і схожа частка схвалює його роботу на посаді президента. Близько восьми з десяти респондентів не схвалюють його дії щодо вартості життя, а приблизно три чверті — його роботу в економіці. Серед виборців-республіканців 44% схвалюють дії президента щодо вартості життя, тоді як 54% схвалюють його роботу в економіці.

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Перевага демократів у мотивації

Опитування проводили менш ніж за чотири тижні до дня голосування. Три чверті виборців-демократів назвали участь у проміжних виборах у листопаді надзвичайно важливою, порівняно приблизно з шістьма з десяти республіканців.

Близько половини зареєстрованих виборців заявили, що хотіли б бачити Демократичну партію при владі в Палаті представників або Сенаті. Приблизно чотири з десяти віддали б перевагу контролю Республіканської партії над кожною з палат, а 15% не визначилися. Незалежні виборці значно частіше негативно оцінюють республіканців: таку думку про партію мають близько двох третин цієї групи, тоді як демократів негативно оцінюють приблизно чотири з десяти незалежних.

На тлі восьмого місяця війни в Ірані 69% виборців-республіканців підтримують Трампа у сфері зовнішньої політики. Водночас близько половини виборців мають негативне ставлення до віцепрезидента Джей Ді Венса, тоді як позитивно його оцінює приблизно третина.

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