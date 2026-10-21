Опитування CNN/SSRS зафіксувало 10-пунктову перевагу демократів перед виборами — The Hill

У США демократи мають перевагу над республіканцями у 10 відсоткових пунктів напередодні проміжних виборів 2026 року. Згідно з опитуванням CNN/SSRS, 49% респондентів заявили, що проголосували б за кандидата від Демократичної партії у своєму виборчому окрузі, тоді як 39% обрали б республіканця.

Результати опитування

Як повідомляє The Hill, це найбільший розрив у цьому опитуванні від періоду безпосередньо перед виборами 2020 року. Демократи отримали значну підтримку серед традиційних груп свого електорату: перевага партії серед темношкірих респондентів становила 70 пунктів, а серед латиноамериканців — 40 пунктів.

Серед учасників опитування, які назвали економіку головною проблемою, 46% віддали перевагу демократам, а 37% — Республіканській партії. Респонденти також частіше вважали демократів партією, здатнішою впоратися з економічною ситуацією та вартістю життя.

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Оцінки контролю над Конгресом

На запитання про можливе повернення демократами контролю над Конгресом 41% опитаних відповіли, що країні від цього стане краще. Ще 37% вважали, що ситуація погіршиться, а 22% не очікували змін.

Аналітичний проєкт Sabato’s Crystal Ball змістив 28 перегонів до Палати представників у бік демократів. За сукупністю перегонів, які проєкт оцінює як безпечні, імовірні або такі, де одна з партій має перевагу, його прогнози відводять демократам понад 218 місць, необхідних для більшості.

Партнер The Hill, Decision Desk HQ, оцінив імовірність повернення демократами контролю над Палатою представників у 77%, а над Сенатом — у 55%. Опитування також зафіксувало рейтинг схвалення президента Дональда Трампа на рівні 32% — рекордно низький показник у дослідженні. Дослідження проводили 15–18 жовтня серед 1701 респондента; похибка становить 2,9 відсоткового пункту.

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