Опитування: демократи випереджають республіканців на 10 пунктів — The Hill

Демократи мають перевагу над республіканцями у 10 відсоткових пунктів за умовного голосування за кандидатів до Конгресу. За даними The Hill, опитування Emerson College Polling зафіксувало 52% підтримки демократів проти 42% підтримки Республіканської партії.

Перевага демократів

У вересневому опитуванні цього ж центру відрив демократів становив 11 відсоткових пунктів. Виконавчий директор Emerson College Polling Спенсер Кімболл зазначив, що підтримка республіканців становить ті самі 42%, з яких центр почав відстеження такого голосування в липні 2025 року.

За словами Кімболла, за останні 15 місяців підтримка демократів зросла з 44% до 52%. Близько 5% респондентів ще не визначилися; більшість із них є незалежними виборцями, а половина не схвалює роботу президента Дональда Трампа.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінки та настрої виборців

57% учасників жовтневого опитування заявили, що не схвалюють роботу Трампа на посаді президента. Це на шість відсоткових пунктів більше, ніж у січні. Рівень схвалення президента в новому дослідженні становив 37%.

Опитування також зафіксувало різницю в електоральному ентузіазмі: 92% демократів сказали, що дуже або певною мірою раді можливості проголосувати, тоді як серед республіканців так відповіли 85%.

За прогнозом Decision Desk HQ, оприлюдненим у четвер, імовірність переходу контролю над Палатою представників до демократів оцінювали у 80%, а їхні шанси здобути більшість у Сенаті — у 60%. Опитування Emerson College Polling проводили 24–26 жовтня серед 1000 імовірних виборців; похибка становить приблизно три відсоткові пункти.

Читай нас у