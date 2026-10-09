Опитування: Флавіу Болсонару має 53% перед другим туром у Бразилії — Anadolu Agency

У Бразилії сенатор Флавіу Болсонару випереджає президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву на шість відсоткових пунктів у першому опитуванні після першого туру президентських виборів. Згідно з дослідженням PoderData/Aya, Болсонару підтримують 53% респондентів, тоді як за Лулу готові проголосувати 47%, повідомляє Anadolu Agency.

Дані опитування

Дослідження проводили 5–7 жовтня за допомогою дзвінків на мобільні та стаціонарні телефони. Воно охопило 3 тисячі інтерв’ю в 705 муніципалітетах усіх 27 штатів Бразилії. Заявлена похибка опитування становить 1,8 відсоткового пункту.

Перед першим туром опитування PoderData/Aya фіксувало рівну підтримку кандидатів — по 50%. У новому дослідженні Болсонару додав три відсоткові пункти, а Лула втратив стільки ж.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Другий тур 25 жовтня

У першому турі 4 жовтня Болсонару здобув 47,03% дійсних голосів, а Лула — 45,16%. Жоден із кандидатів не отримав понад 50% дійсних голосів, необхідних для перемоги в першому турі, тож вони вийшли до другого туру, який відбудеться 25 жовтня.

Лула, який прагне переобрання, змагатиметься із Флавіу Болсонару — сином колишнього президента Жаїра Болсонару. Обидва штаби намагаються заручитися підтримкою виборців кандидатів, які вибули після першого туру. Перед голосуванням також очікують на результати інших опитувань.

Читай нас у