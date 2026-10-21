Опитування IFOP: Ле Пен лідирує в усіх сценаріях виборів у Франції — Interia

За даними Interia, опитування IFOP показало, що Марін Ле Пен лідирує в усіх досліджених сценаріях президентських виборів у Франції. У першому турі представниця партії «Національне об’єднання» могла б отримати від 34% до 38% голосів незалежно від того, хто представляв би центристський блок.

Моделювання другого туру

У всіх розглянутих варіантах другого туру Ле Пен випереджала потенційних суперників. Найбільшу перевагу їй прогнозують у гіпотетичному протистоянні з лідером «Нескореної Франції» Жан-Люком Меланшоном: 68% проти 32%.

У сценарії з політиком соціал-демократичної лівиці Рафаелем Глюксманном Ле Пен могла б набрати 57% голосів, а Глюксманн — 43%. У парі з колишнім прем’єр-міністром Едуаром Філіппом її результат становив би 56%, тоді як Філіпп отримав би 44%.

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Опитування, замовлене LCI, Le Figaro та Sud Radio, провели онлайн серед 1928 осіб з вечора 17 до 19 жовтня. Як повідомляє LCI, підтримка Ле Пен зросла приблизно на два відсоткові пункти порівняно з дослідженням, проведеним у першій половині жовтня.

Протести та оцінки збитків

Результати дослідження оприлюднили після хвилі протестів у французьких містах, які супроводжувалися сутичками з поліцією, підпалами автомобілів, мародерством у магазинах і пошкодженням громадських будівель. Ле Пен поклала відповідальність за ситуацію в країні на президента Емманюеля Макрона та закликала посилити законодавство проти учасників насильницьких заворушень.

Протести розпочалися в середині вересня з виступів учнів, які вимагали поліпшити умови навчання. За оцінкою фонду IFRAP, матеріальні збитки становлять від 259 млн до 911 млн євро, а загальні втрати з урахуванням шкоди для бізнесу можуть перевищити 1,1 млрд євро. Financial Times із посиланням на Morningstar DBRS повідомляла, що страхові збитки можуть сягнути 1,2 млрд євро.

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