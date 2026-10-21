Опитування: Каталонський альянс може стати другою силою в Каталонії — Al Jazeera

В Іспанії ультраправа партія «Каталонський альянс» (Aliança Catalana) набирає підтримку на тлі антимігрантських та антимусульманських настроїв у Каталонії. Згідно з опитуваннями, на наступних регіональних виборах 2028 року вона може стати другою політичною силою регіону після соціалістів, повідомляє Al Jazeera.

Партія підтримує незалежність Каталонії та виступає за посилення міграційної політики. Вона представляє іслам як загрозу для суспільства. «Каталонський альянс» отримує частину підтримки виборців, які раніше голосували за інші сепаратистські сили — «Разом за Каталонію» та «Каталонські ліві республіканці». Ці партії були серед учасників невдалої спроби відокремлення регіону від Іспанії у 2017 році.

Прогноз опитування

Опитування для газети El Mundo, оприлюднене у вересні, показало, що якби вибори відбулися тоді, «Каталонський альянс» міг би отримати 25–28 місць у парламенті Каталонії та 16,7% голосів. Наразі партія має лише двох депутатів у регіональному парламенті.

За цим дослідженням, соціалісти залишилися б найбільшою партією з підтримкою 23,3%, але втратили б 10 мандатів і здобули б 19–22 місця. Інші партії, що підтримують незалежність Каталонії, також втратили б підтримку виборців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Занепокоєння мусульманської громади

Лідерка «Каталонського альянсу» Сільвія Орріолс також є меркою Ріполя. За даними Al Jazeera, після нападу в Барселоні 2017 року вона стала рішуче налаштованою проти мусульман. Саме в Ріполі члени осередку планували напад, унаслідок якого загинули 16 людей.

За даними Союзу ісламських федерацій Іспанії, у країні живуть 2,4 млн мусульман, а найбільша громада розташована в Каталонії. Експерт з ісламських питань Мадридського університету Комплутенсе Хуан Ігнасіо Кастьєн Маестро заявив, що мусульманських мігрантів дедалі частіше пов’язують із житловою кризою, безробіттям та іншими суспільними проблемами.

Національний інститут статистики Іспанії повідомляє, що близько п’ятої частини майже 50-мільйонного населення країни народилася за її межами. Найчисленніші групи за громадянством — колумбійці, венесуельці та марокканці.

Читай нас у