У США демократи мають перевагу в один відсотковий пункт серед чоловіків віком 18–29 років, свідчить нещодавнє опитування The New York Times. На президентських виборах 2024 року 55% виборців-чоловіків цієї вікової групи підтримали Дональда Трампа, повідомляє ABC News.

Невдоволення цінами та війною

Молоді республіканці з Gettysburg College у Пенсильванії, з якими поспілкувалося видання, висловили розчарування другим президентським терміном Трампа. Президент осередку республіканців коледжу Коннор Фело, який голосував за Трампа у 2024 році, назвав найбільшою помилкою президента війну з Іраном.

Інший студент, Генрі Квінн, критично оцінив запровадження тарифів і рішення Трампа долучитися до Ізраїлю у війні проти Ірану. За його словами, політики мають зосередитися на інфляції, зниженні вартості життя та економіці, а не на дорогих закордонних війнах.

Старший радник лівоцентристського аналітичного центру Third Way Лукас Голц заявив, що в опитуваннях молоді чоловіки найчастіше називають головними проблемами інфляцію, робочі місця, економіку та корупцію в уряді й політиці. На його думку, відтік підтримки від Трампа пов'язаний із невиконанням ним передвиборчих обіцянок.

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Явка на проміжних виборах

За даними Harvard Youth Poll, майже дві третини американців віком до 30 років, які планують голосувати на проміжних виборах, назвали головною мотивацією протидію Трампу та його політиці. Водночас зниження підтримки республіканців не означає автоматичного переходу молодих чоловіків до демократів.

У США близько 50 мільйонів людей віком 18–29 років мають право голосу. На проміжних виборах 2022 року участь у голосуванні взяли менш ніж третина з них. Дослідження Third Way також показало, що молоді чоловіки-республіканці та незалежні виборці частіше за молодих демократів заявляють про готовність пропустити вибори 2026 року й голосувати лише на президентських виборах 2028 року.

Передвиборча боротьба за цю аудиторію вже супроводжується персональними образами в соцмережах. Кандидати також публікують відео, у яких демонструють фізичну форму.

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