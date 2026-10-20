Опитування показали скорочення відставання президента Лули в Бразилії — The Rio Times

У Бразилії два опитування, оприлюднені 19 жовтня, зафіксували скорочення відриву сенатора Флавіу Болсонару від президента Луїса Інасіу Лули да Сілви перед другим туром президентських виборів, призначеним на 25 жовтня 2026 року. Водночас усі п’ять досліджень, проаналізованих The Rio Times, чисельно фіксують перевагу Болсонару.

Результати нових досліджень

За даними AtlasIntel, Болсонару підтримують 49,8% опитаних, а Лулу — 47,6%. У попередній хвилі опитування, проведеній 3–8 жовтня, розрив становив 5,4 відсоткового пункта: 51,1% проти 45,7%. Нове онлайн-дослідження охопило 4998 респондентів 13–18 жовтня, його заявлена похибка — один відсотковий пункт.

Опитування Nexus, проведене на замовлення банку BTG Pactual, показало 46,5% підтримки Болсонару та 45,9% — Лули. Раніше, 13 жовтня, Nexus оцінював розрив приблизно у три пункти — 48% проти 45%. Телефонне опитування 16–18 жовтня охопило 2002 виборців, а його похибка становить два відсоткові пункти.

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Інші вимірювання та похибка

Водночас PoderData зафіксував рух у протилежному напрямку: Болсонару має 52% дійсних голосів, а Лула — 48%. У попередній хвилі цього опитування, проведеній 13–15 жовтня, кандидати мали по 50%. Дослідження PoderData проводили телефоном серед 3000 респондентів, заявлена похибка — 1,8 пункта.

Datafolha у дослідженні 13–14 жовтня віддав Болсонару 47% проти 45% у Лули, а Quaest, який опитував виборців 10–13 жовтня, — 46% проти 44%. Усі п’ять опитувань завершили збір даних не пізніше 18 жовтня, тож вони не відображають повної реакції виборців на дебати кандидатів того дня.

У першому турі 4 жовтня Болсонару здобув 47,03% дійсних голосів, а Лула — 45,16%. Як зазначає видання, останні перед першим туром опитування AtlasIntel і Datafolha недооцінили підтримку Болсонару приблизно на три та п’ять відсоткових пунктів відповідно.

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