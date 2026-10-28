Опитування показало нічию у сенатських перегонах Південної Кароліни — The Hill

У Південній Кароліні, США, республіканка Дарлін Грем і кандидатка від Демократичної партії Енні Ендрюс мають по 48% підтримки серед імовірних виборців у перегонах до Сенату США. Такі результати спільного опитування The New York Times та Siena наводить The Hill.

Дані опитування

Дослідження проводили з 19 до 26 жовтня серед 707 виборців Південної Кароліни. Статистична похибка становить 4,3 відсоткового пункту. Водночас у разі загального вибору між кандидатом від Демократичної та Республіканської партій 51% респондентів заявили, що підтримали б республіканця, 43% — демократа. Ще 6% обрали б іншого кандидата або не визначилися.

Серед учасників опитування 73% відповіли, що майже напевно або принаймні ймовірно голосуватимуть наступного вівторка. Ще 22% повідомили, що вже проголосували достроково. Три відсотки заявили, що навряд чи голосуватимуть або не голосуватимуть узагалі, а 2% не дали відповіді чи не визначилися.

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Фінансування та підтримка партій

За даними компанії AdImpact, республіканці останніми тижнями збільшили витрати на підтримку Грем до понад 20 млн доларів. Вона була призначена завершити термін свого брата та, як зазначає The Hill, мала труднощі зі збором коштів під час кампанії. Згідно з документами Федеральної виборчої комісії станом на 14 жовтня, Грем залучила 1,2 млн доларів, тоді як Ендрюс — 23,8 млн доларів.

Президент США Дональд Трамп відвідував штат для підтримки Грем, зокрема минулого тижня. Республіканський національний комітет також повідомив, що Трамп має знову прибути до Південної Кароліни в четвер, за кілька днів до проміжних виборів.

За оцінкою позапартійного прогнозиста Decision Desk HQ, Грем має 67% імовірності перемоги. Водночас Південна Кароліна не обирала демократа до верхньої палати Конгресу з 1998 року.

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