Опитування в Бразилії зафіксувало технічну нічию між Болсонару і Лулою — The Rio Times

У Бразилії опитування Futura Inteligência та 100% Cidades показало технічну нічию перед другим туром президентських виборів, запланованим на 25 жовтня. Сенатор від штату Ріо-де-Жанейро Флавіу Болсонару отримав 50,8% дійсних голосів, а президент Луїс Інасіу Лула да Сілва — 49,2%, повідомляє The Rio Times.

Розрив у межах похибки

Різниця між кандидатами становить 1,6 відсоткового пункту, тоді як похибка дослідження дорівнює 2,2 відсоткового пункту за 95-відсоткового рівня довіри. Опитування проводили телефоном 14 і 15 жовтня серед 2 тисяч виборців. Воно зареєстроване у Вищому виборчому суді Бразилії під номером BR-03764/2026.

У загальному розподілі відповідей, до перерахунку на дійсні голоси, Болсонару підтримали 49% респондентів, а Лулу — 47,5%. Ще 1,5% опитаних обрали порожній або недійсний бюлетень чи не підтримали жодного кандидата, а 2,1% не визначилися.

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Перевага Болсонару скоротилася

У попередньому опитуванні Futura/100% Cidades, оприлюдненому 13 жовтня, Болсонару мав 51,8% дійсних голосів проти 48,2% у Лули. За три дні його перевага скоротилася з 3,6 до 1,6 відсоткового пункту.

Futura також запитала учасників, за кого вони точно не голосували б. Лулу відкинули 47,2% респондентів, Болсонару — 46,1%.

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