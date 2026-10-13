Опитування зафіксували технічну нічию кандидатів у президенти Бразилії — Anadolu Agency

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва та сенатор Флавіо Болсонару мають статистично рівні позиції перед другим туром президентських виборів, запланованим на 25 жовтня. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на дослідження PoderData/Aya та BTG/Nexus.

Результати опитувань

За даними PoderData/Aya, серед дійсних голосів Флавіо Болсонару має 51% підтримки, а Лула — 49%. Опитування BTG/Nexus показало 52% підтримки Болсонару та 48% — Лули. Обидва результати перебувають у межах статистичної похибки відповідних досліджень, що свідчить про технічну нічию.

У попередньому опитуванні PoderData/Aya, оприлюдненому 8 жовтня, Болсонару випереджав Лулу з результатом 53% проти 47%. У новому дослідженні показник Лули зріс на два відсоткові пункти, тоді як результат Болсонару відповідно знизився.

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Методологія та перший тур

У показниках намірів голосувати PoderData/Aya зафіксувала 48% для Болсонару і 46% для Лули, а BTG/Nexus — 48% і 45% відповідно. Решта опитаних не визначилися, відмовилися відповідати або заявили про намір голосувати порожнім чи недійсним бюлетенем.

PoderData/Aya опитала телефоном 3 000 виборців 10–12 жовтня, статистична похибка становить 1,8 відсоткового пункту. BTG/Nexus опитала 2 002 респондентів віком від 16 років у ті самі дати; похибка — два відсоткові пункти. Дослідження BTG/Nexus замовила фінансова установа BTG Pactual. Обидва опитування зареєстровані у Вищому виборчому суді Бразилії. У першому турі 4 жовтня Болсонару отримав 47,03% дійсних голосів, Лула — 45,16%.

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