У США американці азійського походження та жителі тихоокеанських островів дедалі менше довіряють президентові Дональду Трампу й Республіканській партії напередодні проміжних виборів 3 листопада. Як повідомляє South China Morning Post, про це свідчить опитування, яке AAPIVote провела спільно з AP-NORC 8–15 вересня.

Економіка та охорона здоров’я

Дев’ять із десяти опитаних представників спільноти AAPI назвали економіку визначальним чинником свого вибору на проміжних виборах. Для 73% респондентів важливим питанням була охорона здоров’я.

На запитання про ставлення до майбутнього голосування 18% учасників відповіли, що відчувають піднесення. Близько 40% заявили, що вони або зацікавлені, або розчаровані, а 27% — що відчувають страх. Напередодні президентських виборів 2024 року 29% опитаних AAPI говорили про піднесення, а 37% — про страх.

Зміна політичних настроїв

Згідно з опитуванням, у березні 2025 року дорослі представники AAPI майже порівну оцінювали Республіканську та Демократичну партії за здатністю розв’язувати економічні та імміграційні питання. Тепер демократам у цих двох сферах довіряють майже вдвічі більше респондентів, ніж республіканцям.

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Приблизно чверть дорослих AAPI позитивно ставляться до Трампа або схвалюють його роботу на посаді президента. Для порівняння, серед усіх виборців США цей показник становить близько третини.

Засновник AAPIVote Картік Рамакрішнан заявив, що після виборів 2024 року Трамп мав нетривалий період підтримки в азійськоамериканській громаді, який тривав два місяці. Він пов’язав подальше зниження підтримки з імміграційними указами адміністрації президента.

Імміграція та виборчі ризики

За даними Імміграційної та митної служби США, які проаналізували Deportation Data Project і Stop AAPI Hate, з січня 2025 року до серпня 2026 року ICE затримала 21 078 осіб азійського походження. Це на 436% більше, ніж за аналогічний попередній період. Особи індійського походження становили 29% затриманих, китайського — 26%.

Близько двох третин учасників опитування також назвали серйозною проблемою можливі спроби іноземних урядів вплинути на вибори у США. Понад половина респондентів занепокоєні відхиленням дійсних бюлетенів або недопуском до голосування людей, які мають на це право.

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