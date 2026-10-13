У Токіо, Японія, опозиційні депутати порушили питання про можливе порушення виборчого законодавства міністром сільського господарства Кадзуо Яною. Йдеться про безкоштовні шатл-буси, якими прихильників доправляли на захід із нагоди старту його виборчої кампанії у січні, повідомляє The Japan Times.

Під час слухань у бюджетному комітеті Палати представників депутат опозиційної Демократичної реформістської партії Тацумару Ямаока послався на виборчі рекомендації. У них зазначено, що перевезення виборців на виступ кандидата може вважатися незаконним наданням вигоди. За його словами, виборчий штаб Яни відобразив у звітності 235 400 єн витрат на автобуси.

Позиція міністра і прем’єрки

Яна заявив, що його співробітники проконсультувалися з виборчою комісією перед тим, як найняти автобуси, а витрати внесли до звітності як витрати на місце проведення заходу. Міністр заперечив, що надав прихильникам неналежну вигоду. Він пояснив, що біля місця проведення було мало паркувальних місць, а серед присутніх було багато літніх людей.

Прем’єр-міністерка Санае Такаїчі відмовилася оцінювати, чи порушила кампанія Яни Закон про вибори на державні посади. Вона послалася на нестачу інформації, необхідної для повної оцінки ситуації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Яна вже зазнавав критики через висловлювання на травневій зустрічі місцевого осередку правлячої Ліберально-демократичної партії. Тоді він заявив, що скоротив фінансування дорожніх робіт для муніципалітетів, керівники яких не підтримали його на виборах до Палати представників у лютому. Згодом міністр відкликав ці слова та попросив вибачення, водночас заперечивши, що прагнув домогтися такого скорочення.

Дискусія про податок на продукти

На тих самих слуханнях опозиція запитувала Такаїчі, чи зможе її економічна політика полегшити зростання вартості життя для домогосподарств. Уряд просить парламент схвалити законопроєкт про тимчасове зниження ставки податку на споживання для продуктів харчування з 8% до 1% на два роки, починаючи з квітня 2027 року.

Прем’єрка заявила, що очікує відображення зниження податку в роздрібних цінах. За її оцінкою, втрати надходжень до національних і місцевих бюджетів становитимуть приблизно 4,3 трлн єн, або $27,2 млрд, на рік. Це відповідало б полегшенню податкового навантаження приблизно на 36 тис. єн на людину на рік.

Читай нас у