Опозиція Тайваню закликала президента Лая до діалогу щодо кризи — Taipei Times

У Тайвані парламентські фракції Гоміндану та Тайванської народної партії закликали президента Вільяма Лая розпочати змістовний діалог з опозицією для врегулювання конституційної суперечки. За даними Taipei Times, представники партій пов’язали кризу з відмовою Виконавчого юаню контрасигнувати законопроєкти, схвалені Законодавчим юанем.

Суперечка щодо законів

Заступниця генерального секретаря фракції Гоміндану Сюй Ючжень заявила, що президент не ініціював ефективного діалогу з політичними опонентами. Вона також сказала, що демократія не означає монополії переможця виборів на державу або вимоги до опозиції підкорятися Демократичній прогресивній партії.

Фракція Гоміндану закликала Лая запросити всі політичні партії до консультацій щодо конституційних спорів, законодавства щодо добробуту та бюджетних питань, а також створити механізм постійного діалогу.

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Бюджет і економічні претензії

Голова Гоміндану Чжен Лівень заявила, що економічне зростання має приносити користь традиційному виробництву, сфері послуг, сільському господарству та рибальству, а не концентруватися у високотехнологічному секторі. Сюй стверджує, що прибутки галузей штучного інтелекту та виробництва напівпровідників зростають, тоді як традиційні сектори потерпають від тарифів, коливань валютного курсу та підвищення витрат.

Голова Тайванської народної партії Хуан Гочан закликав президента промульгувати закони, ухвалені парламентом. Він також заявив, що Законодавчий юань ще не почав комітетський розгляд проєкту центрального бюджету на наступний рік і додаткового бюджету на поточний рік, звинувативши Лая у створенні хибного враження про навмисне затягування цього процесу депутатами.

Керівник фракції Тайванської народної партії Джекі Чень заявив, що президент і уряд Демократичної прогресивної партії «розділили Тайвань», зокрема через кампанію з відкликання опозиційних законодавців та відмову контрасигнувати ухвалені закони. Він закликав Лая відкласти партійні розбіжності, вислухати опозицію та поважати законодавчий орган і демократичну систему стримувань та противаг.

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