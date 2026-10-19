Опозиція Венесуели підтвердила лідерство Марії Коріни Мачадо — Al Jazeera

Опозиційна Унітарна демократична платформа Венесуели на зустрічі в Каракасі підтвердила підтримку вигнаної лауреатки Нобелівської премії миру Марії Коріни Мачадо як своєї лідерки. Коаліція також поновила вимогу провести в країні вільні вибори, повідомляє Al Jazeera.

Пропозиції для демократичного переходу

У заяві опозиції викладено 14 пропозицій щодо демократичного переходу. Серед них — свобода діяльності політичних партій, звільнення всіх політичних в’язнів і безпечне повернення людей, які залишили Венесуелу.

Колишній кандидат у президенти від опозиції Едмундо Гонсалес підтримав ці пропозиції у соцмережах. Він заявив, що воля венесуельців має знову визначати долю країни, а опозиція не погодиться з політичними ув’язненнями, переслідуваннями та владою, яка ігнорує мандат громадян.

Вибори та повернення Мачадо

Дати нових президентських виборів у Венесуелі досі не оголошено. Із 3 січня країну очолює виконувачка обов’язків президента Дельсі Родрігес, представниця Єдиної соціалістичної партії Венесуели, яка тривалий час перебуває при владі.

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Лідерів цієї партії звинувачували в порушеннях прав людини щодо політичних опонентів, зокрема у свавільних затриманнях, ув’язненнях і тортурах. Після військової операції США, під час якої, за повідомленням Al Jazeera, колишнього президента Ніколаса Мадуро викрали та ув’язнили, партія зберегла владу за підтримки Білого дому.

Мачадо перебуває у вигнанні після того, як торік у грудні залишила Венесуелу для отримання Нобелівської премії. Її партія Vente Venezuela стверджує, що венесуельська влада неодноразово блокувала її спроби повернутися. Раніше Мачадо заявляла Financial Times, що хотіла б провести вибори до липня наступного року.

У 2023 році Мачадо перемогла на президентських праймеріз опозиції, однак у січні 2024 року суди заборонили їй балотуватися, залишивши чинною 15-річну заборону обіймати державні посади. На виборах 2024 року її замінив Гонсалес. Мадуро заявив про перемогу, попри поширену критику, що голосування не відповідало демократичним стандартам.

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