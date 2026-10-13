Опозиційні партії в Ізраїлі випереджають блок Нетаньягу на 18 місць — Anadolu Agency

В Ізраїлі партії, що виступають проти прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, за результатами опитування можуть отримати 67 місць у 120-місцевому Кнесеті. Правлячій коаліції Нетаньягу прогнозують 49 мандатів, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Channel 12.

Для формування уряду в Ізраїлі необхідно щонайменше 61 місце в парламенті. Вибори заплановані на 27 жовтня. За даними телеканалу, сіоністські партії, опозиційні до Нетаньягу, здобули б 54 мандати, а арабські партії — ще 13. Окремий «третій блок», як його назвав Channel 12, може отримати чотири місця.

Розподіл підтримки партій

Лідером опитування стала партія «Яшар» колишнього начальника Генштабу Ґаді Айзенкота — їй прогнозують 23 місця. Партія «Лікуд» Нетаньягу посіла друге місце з 20 мандатами, що на один менше, ніж у попередньому опитуванні телеканалу.

Партія «Беяхад» колишнього прем’єр-міністра Нафталі Беннета може отримати 13 місць. «Демократи» Яїра Голана та «Ісраель Бейтейну» Авігдора Лібермана мають по дев’ять мандатів у прогнозі. «Спільному списку» на чолі з Юсефом Джабаріном, ультраортодоксальній партії ШАС та партії «Єврейська сила» міністра національної безпеки Ітамара Бен-Ґвіра прогнозують по вісім місць.

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Партії United Torah Judaism прогнозують сім місць, альянсу Religious Zionism-Zehut — шість, United Arab List Мансура Аббаса — п’ять, а спільній партії Reservists-Economic — чотири.

Оцінка кандидатів на посаду прем’єра

На запитання про придатність до посади прем’єр-міністра Айзенкот випередив Нетаньягу з результатом 45% проти 35%. Його перевага зросла до 10 відсоткових пунктів із трьох у попередньому опитуванні.

Беннет також мав незначну перевагу над чинним главою уряду — 37% проти 36%. Водночас Нетаньягу випереджав Лібермана з показником 35% проти 27%, хоча розрив між ними скоротився з 17 до восьми відсоткових пунктів.

Опитування провели 12 жовтня серед 509 респондентів віком від 18 років. Максимальна похибка становила 4,4 відсоткового пункту. Близько 8% учасників заявили, що ще не визначилися з вибором.

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