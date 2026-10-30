Оприлюднені файли ФБР описують контрабанду зброї для Ізраїлю — Jerusalem Post

У США оприлюднили раніше засекречені матеріали ФБР про розслідування мереж, пов’язаних зі збором розвідданих і постачанням зброї для єврейської громади підмандатної Палестини та новоствореної держави Ізраїль у 1940–1950-х роках. Архів 21 жовтня опублікував Institute for Research: Middle Eastern Policy після запитів за Законом США про свободу інформації, повідомляє Jerusalem Post.

Матеріали є частиною контррозвідувального досьє ФБР ISINT, присвяченого ізраїльським спецслужбам. Згідно з оприлюдненими документами, бюро вело розслідування щонайменше з липня 1949 року. У файлах містяться записи про стеження, підозри щодо порушення правил експорту озброєнь, контакти з ізраїльськими представниками та діяльність мереж, що виникли ще до проголошення незалежності Ізраїлю.

Розслідування поставок зброї

Один з епізодів стосувався вантажу, захованого в ящиках із маркуванням «вживане обладнання». Під час завантаження на судно один ящик упав і розбився, після чого виявили контейнери з позначенням вибухових речовин Інженерного корпусу армії США. 15 січня 1948 року ФБР оголосило про арешт чотирьох підозрюваних — Філіпа Алпера, Мозеса Вулфсона, Джека Дорфмана та Джозефа Сагера. Їх звинуватили у внесенні неправдивих відомостей про вміст вантажу до експортних документів.

Епізод стався після того, як адміністрація президента Гаррі Трумена в грудні 1947 року запровадила обмеження на експорт зброї до підмандатної Палестини та сусідніх країн. Вашингтон підтримував план ООН щодо поділу Палестини, однак ця підтримка не давала приватним особам права обходити експортні обмеження.

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У документах також згадано Ала Швіммера, який брав участь у створенні ізраїльських ВПС і згодом заснував Israel Aerospace Industries. У 1950 році його в США визнали винним у змові з метою порушення Закону про нейтралітет і законів про експортний контроль та оштрафували на 10 тисяч доларів. У 2001 році президент Білл Клінтон помилував Швіммера.

Згадки про ADL та засновника AIPAC

Окремі матеріали стосуються отримання особами, пов’язаними з Anti-Defamation League, документів про діяльність Ліги арабських держав у Нью-Йорку. Згідно з меморандумом ФБР, 76 сторінок цих матеріалів через посередників передали американським посадовцям, а згодом вони потрапили до бюро. Водночас записи самі по собі не доводять, що ADL займалася шпигунством або діяла за вказівками уряду Ізраїлю. Організація заперечувала незаконну діяльність.

У файлах також фігурує Ісайя Лео Кенен, який пізніше заснував Американський ізраїльський комітет громадських зв’язків AIPAC. Документи вказують, що він був пов’язаний з ізраїльською делегацією в ООН та раніше реєструвався представником іноземного принципала відповідно до американського закону FARA. Водночас це не свідчить, що нинішня AIPAC діє за вказівками ізраїльського уряду або має реєструватися іноземним агентом. AIPAC заявляє, що є американською організацією, яку не фінансує та не контролює уряд Ізраїлю.

Частина оприлюднених матеріалів залишається відредагованою. У документах не встановлено зміст комунікацій, які ФБР намагалося відстежити через короткохвильовий радіоприймач у приватному будинку в Брукліні у 1946–1947 роках. Не всі згадані у файлах особи підозрювалися у правопорушеннях, а не кожна перевірена ФБР підозра завершилася кримінальними обвинуваченнями або вироком.

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