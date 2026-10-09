Орбан заперечив, що наказував затримати інкасаторів Ощадбанку

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Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заперечив, що віддавав наказ затримати українських інкасаторів Ощадбанку. За його словами, антитерористична поліція діяла самостійно, у межах своїх повноважень.

Орбан заявив, що уряд не давав силовикам жодних вказівок, а самі правоохоронці нібито добре виконали свою роботу. Він також стверджував, що в разі потреби міг би особисто віддати відповідний наказ.

Водночас угорський політик без доказів звинуватив українських інкасаторів у незаконному пересуванні територією країни.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що затримання могло мати політичний характер, а наказ нібито надійшов від самого Орбана. У цій справі правоохоронці допитали колишнього керівника угорського антитерористичного відомства Яноша Хайду, якого вважають давнім соратником політика, а також трьох співробітників поліції.

За фактом незаконного затримання інкасаторів відкрили кримінальне провадження.

Джерело: Bloomberg

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що угорська сторона досі не пояснила причин затримання семи інкасаторів Ощадбанку.

Команда Нацбанку виїхала до Будапешта через затримання працівників Ощадбанку.

Також в Угорщині звинуватили затриманих інкасаторів Ощадбанку у відмиванні грошей.

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