Орбана підозрюють у співпраці з комуністичними спецслужбами та написанні доносів

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Віктор Орбан у молоді роки, ймовірно, передавав спецслужбам комуністичного режиму інформацію про товаришів по службі. Оригінали цих звітів, за наявними припущеннями, можуть зберігатися в Москві.

Про це повідомляється у розслідуванні угорського журналіста Саболча Пані.

Саболч посилається на свідчення колишнього-прем'єр-міністра Угорщини Міклоша Нємета, який очолював уряд у 1988–1990 роках.

У заяві, датованій 30 березня 2026 року, Нємет згадує зустріч, яка відбулася незадовго до перших вільних виборів до Національних зборів, у березні 1990 року.

За його словами, тодішній міністр оборони Ференц Карпаті передав йому три оригінальні, написані від руки та підписані агентурні звіти, які, як стверджувалося, належали Орбану.

Ці звіти містили спостереження Орбана щодо його товаришів по службі під час проходження ним строкової служби в Залаегерсегу, зокрема щодо їхньої поведінки, а також політичних, сексуальних та релігійних поглядів.

Однак Нємет зазначив, що у нього не було можливості перевірити особу автора, а також автентичність почерку та підпису, хоча він, як йому здавалося, їх упізнав. Документи він повернув Карпаті, а копії не зберіг.

Згодом документи зникли, тож де вони зараз - невідомо. Речник Орбана, до якого звернувся журналіст, назвав інформацію фейком.

Міклош Нємет поділився своєю інформацією після зміни влади в Угорщині, коли це стало можливим через зміну законодавства.

За словами Нємета, який вже пішов на пенсію, останніми роками він чекав на такі зміни в законодавстві, які б дозволили оприлюднити матеріали, що перебувають у його володінні.

А у вересні, після ухвалення урядом Угорщини закону про розширення доступу до державних документів, він передав ці матеріали до архіву.

Джерело: Panyi Szabolcs

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Тим часом Франція виступила проти кандидатури Орбана на посаду Генсека ООН.

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