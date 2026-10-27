ORG заявила про приховане застосування ШІ у МВС Британії — The Guardian

Правозахисна організація Open Rights Group заявила, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії непублічно впроваджує інструменти штучного інтелекту в процедури, пов’язані з міграцією, притулком і контролем кордонів. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на звіт організації Automated Discrimination: Unpacking the Digital Hostile Environment.

Перевірка телефонів і оцінювання справ

За даними Open Rights Group, технології ШІ застосовують для виявлення можливих фіктивних шлюбів, визначення віку шукачів притулку та перевірки вмісту телефонів новоприбулих. Також ШІ залучають до спостереження за кордонами, зокрема через системи розпізнавання облич у реальному часі, дрони та супутники.

У звіті зазначено, що інструменти використовують для створення стислих викладів співбесід із шукачами притулку й інформації про політику щодо країн, яку застосовують як доказ у таких справах. Окремо згадується система Identify and Prioritise Immigration Cases, або Ipic, яку застосовують для пріоритизації та оцінювання імміграційних справ.

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Заклики до прозорості

Організація стверджує, що тестування ШІ відбувається майже без публічного розголосу, а посадовці посилаються на національну безпеку, відмовляючи у відповідях на запити про доступ до інформації або редагуючи розкриті дані. Автори звіту вважають, що алгоритмічні системи можуть відтворювати суспільні упередження та дискримінацію.

Open Rights Group закликала уряд врегулювати використання ШІ, заборонити недемократичні практики та застосування, які можуть створювати ризики для прав людини, зокрема використання інструментів на кшталт ChatGPT у заявах про притулок. Організація також вимагає посилити правила доступу до публічної інформації, звузити визначення національної безпеки та створити відкритий реєстр урядових інструментів ШІ.

У МВС Великої Британії заявили, що штучний інтелект є лише одним з інструментів для захисту кордонів і не замінює рішень людей. Відомство наголосило, що рішення щодо надання притулку ухвалюють підготовлені фахівці, а ШІ допомагає працювати із записами співбесід та інформацією про політику щодо країн. У міністерстві додали, що регулярно оцінюють роботу цих інструментів і планують оприлюднити оновлені результати їхнього впровадження.

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