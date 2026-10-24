Орлеан запровадив комендантську годину для дітей до 15 років — Anadolu Agency

Мер французького Орлеана Серж Груар оголосив комендантську годину для дітей віком до 15 років напередодні з'їзду ультраправої партії «Національне об'єднання». Обмеження діятиме на всій території муніципалітету у суботу та неділю з 21:00 до 6:00 за місцевим часом, повідомляє Anadolu Agency.

Мета обмежень

За словами мера, превентивний захід має запобігти порушенням громадського порядку, знизити ризик заворушень і забезпечити безпеку під час запланованих зібрань у місті.

Очікується, що тисячі людей зберуться в Орлеані на протест проти з'їзду «Національного об'єднання». Захід відбувається напередодні президентських виборів, запланованих на наступний рік.

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Також у місті очікують контрпротест. Заходи безпеки посилили на тлі побоювань після заворушень минулими вихідними.

Вилучені предмети

У п'ятницю ввечері поліція провела операцію на пункті збору плати за проїзд в Орлеані. За повідомленнями, правоохоронці вилучили кулі для петанку, макет гвинтівки, хокейну ключку та ніж.

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