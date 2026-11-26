У Парижі, Франція, польський клуб «Орлен Вісла Плоцьк» зіграв унічию з ПСЖ — 29:29 — у матчі Ліги чемпіонів з гандболу. Як повідомляє Interia Sport, це була перша нічия в очних зустрічах команд.

ПСЖ повів після першого тайму

Гості вдало розпочали гру та за 125 секунд повели 3:1. Однак ПСЖ невдовзі перехопив ініціативу й за рахунку 6:4 мав перевагу у два м’ячі. У складі парижан у першій половині зустрічі помітними були Елохім Пранді та Яхія Омар.

Команда з Плоцька поступалася 9:12 за три хвилини до перерви. Після тайм-ауту тренер Хав’єр Сабате перевів команду на гру всемеро проти шести, додавши другого лінійного. Це допомогло «Віслі» зрівняти рахунок — 12:12. Втім, після реалізованого Ферраном Соле семиметрового кидка господарі пішли на перерву за переваги 13:12.

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Рівний фінал матчу

У другому таймі ПСЖ кілька разів відривався в рахунку, але польський клуб щоразу наздоганяв суперника. Воротар Мільян Вуєвич зробив низку сейвів, а в атаці «Вісли» результативно діяли Сергій Косоротов і Фредерік Б’єрре.

За п’ять хвилин до завершення парижани вели 27:26, а після невдалої контратаки Б’єрре Каміль Сипшак збільшив перевагу ПСЖ до 28:26. Утім, гравці «Вісли» відігралися: за півтори хвилини до фінальної сирени Косоротов встановив остаточний рахунок 29:29. В останній атаці ПСЖ не зміг переграти Мірко Аліловича.

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