OSAC не зафіксувала масштабного розпаду CJNG після смерті Ель Менчо — Mexico News Daily

У Мексиці смерть засновника картелю «Халіско — Нове покоління» (CJNG) Немесіо Рубена Осегери Сервантеса, відомого як Ель Менчо, не призвела до масштабного розпаду угруповання. Водночас у структурі CJNG могли відбутися певні послаблення, йдеться у звіті Overseas Security Advisory Council (OSAC), про який повідомляє Mexico News Daily.

Ель Менчо, засновник і колишній очільник CJNG, зазнав смертельних поранень під час операції мексиканських військових у штаті Халіско 22 лютого. У перші години після операції члени картелю встановлювали дорожні блокади та підпалювали транспорт і підприємства в різних штатах країни.

Ознак боротьби за лідерство не виявили

В OSAC зазначили, що операцію проти Ель Менчо можна розглядати як спробу послабити злочинну організацію через усунення її лідера. Водночас аналітики припустили, що через постійну загрозу арешту повсякденна діяльність CJNG ще за його життя почала функціонувати без його прямого керівництва.

За оцінкою OSAC, бренд CJNG міг стати важливішим для учасників мережі, ніж особиста лояльність до Ель Менчо. Рада також не зафіксувала значної насильницької боротьби за керівництво картелем після його смерті. Деякі джерела, зокрема Державний департамент США, називають новим лідером CJNG пасинка Ель Менчо Хуана Карлоса Валенсію Гонсалеса. Інші оцінки свідчать, що картель може спиратися на мережу кількох впливових регіональних лідерів.

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Арешти та показники вбивств

OSAC вказує, що після лютого CJNG не здійснював масштабних атак або територіальних наступів. На думку ради, це може свідчити про структурне послаблення угруповання, хоча воно продовжує діяти в багатьох регіонах Мексики. У березні жителі штату Мічоакан повідомляли про відновлення атак із застосуванням дронів, а також надходила інформація про відновлення протистояння CJNG із фракцією Маяса картелю Сіналоа.

Мексиканські силовики продовжують затримувати ймовірних членів CJNG. У серпні міністр безпеки Мексики Омар Гарсія Харфуч повідомив про затримання 32 осіб під час операцій у штатах Ідальго, Халіско та Мічоакан. OSAC також відзначила арешти керівництва угруповання Cuinis, яке назвала посередником CJNG у відмиванні коштів, а також заморожування рахунків і активів, пов’язаних із картелем та його учасниками.

За даними федерального уряду, за перші вісім місяців 2026 року кількість убивств у штаті Халіско скоротилася на 39,6% у річному вимірі, а в Мічоакані — на 40,5%. Водночас обидва штати залишилися серед 11 штатів Мексики з найбільшою загальною кількістю вбивств у січні—серпні.

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