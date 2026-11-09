Острів посеред океану, де живуть лише 220 людей і тисячі пінгвінів

Посеред Південної Атлантики розташований Тристан-да-Кунья — один із найвіддаленіших населених островів світу. Тут живуть лише близько 220 людей, немає аеропорту, а дістатися до найближчого великого міста можна тільки кораблем. Водночас острів став домівкою для величезних колоній пінгвінів, морських котиків та інших рідкісних тварин.

Тристан-да-Кунья розташований посеред Південної Атлантики, далеко від найближчих континентів. Як пише британське видання Express, постійне сусідство з пінгвінами тут — звичайна частина життя. А от звичні для багатьох людей речі, як-от швидка поїздка до сусіднього міста чи подорож літаком, для місцевих недоступні. На острові немає аеропорту або навіть злітно-посадкової смуги. Дістатися сюди можна кораблем із Кейптауна в Південно-Африканській Республіці. Відстань становить понад 2700 кілометрів, а дорога зазвичай займає близько шести днів. Водночас за несприятливих умов подорож може розтягнутися навіть на 15 днів.

До найближчого узбережжя Південної Америки звідси приблизно 3700 кілометрів. Через таку ізольованість острів часто порівнюють із місцем дії фільму «Ізгой», де герой опинився далеко від цивілізації.

Маленька громада з великою спільною історією

На Тристан-да-Кунья постійно мешкають близько 220 людей. Місцева громада настільки невелика, що більшість жителів добре знають одне одного. За даними оновлення чисельності населення від 21 жовтня 2026 року, усі мешканці острова мають лише 11 різних родових прізвищ. Єдине постійне поселення називається Единбург семи морів. Саме тут зосереджене повсякденне життя громади. Однак звичної міської інфраструктури, до якої звикли жителі великих міст, тут немає.

Наприклад, замовити продукти додому або швидко заїхати до супермаркету не вийде. На острові працює один великий продуктовий магазин. Він забезпечує місцевих основними товарами, які привозять з-за кордону: борошном, кавою, шоколадом, туалетним папером і вином. Є тут і паб — The Albatross, що в перекладі означає «Альбатрос». Заклад працює за британськими традиціями та став одним із місць, де збираються місцеві.

Чим заробляють жителі острова

Попри віддаленість від решти світу, Тристан-да-Кунья підтримує торговельні зв'язки з іншими країнами. Один із головних напрямків місцевого експорту — лобстери. Їх постачають до Австралії, Нової Зеландії, США та країн Європи. Інші мешканці займаються сільським господарством, ремеслами та охороною природи. Також острів має незвичне джерело доходу: тут випускають поштові марки та пам'ятні монети, які купують колекціонери з різних країн.

Туристи теж можуть відвідати Тристан-да-Кунья, але організувати таку подорож непросто. Через обмежене сполучення та відсутність інфраструктури для масового туризму кількість відвідувачів невелика. Охочим побувати на острові потрібно заздалегідь пройти адміністративні процедури та узгодити поїздку. А після цього — провести кілька днів у морі.

Чому острів належить Великій Британії

Попри те, що Тристан-да-Кунья розташований за тисячі кілометрів від британських берегів, його жителі мають британське громадянство. Історія зв'язку острова з Великою Британією почалася ще на початку XIX століття. У 1816 році Британія анексувала архіпелаг. Це сталося невдовзі після заслання Наполеона на сусідній острів Святої Єлени. Британська влада побоювалася, що прихильники колишнього французького імператора можуть використати Тристан-да-Кунья як базу для спроби його визволити. Тому Лондон направив туди військовий гарнізон.

Нині архіпелаг входить до складу британської заморської території. Вона охоплює чотири основні острови: Тристан-да-Кунья, Найтінгейл, Інаксесибл і Гоф. Постійних мешканців на трьох останніх немає, проте вони зовсім не безлюдні.

Тисячі пінгвінів і рідкісні морські тварини

Одна з головних особливостей архіпелагу — його природа. Завдяки течіям Південної Атлантики та Антарктики навколишні води стали середовищем існування багатьох морських тварин. Тут можна зустріти горбатих і кашалотів, дельфінів, а також блакитних акул. Останніх відносять до видів акул, яких інтенсивно виловлюють у світі, зокрема через високу вартість їхніх плавців.

На узбережжі розташовані величезні колонії морських тварин. За даними National Geographic, на островах архіпелагу мешкають близько 200 тисяч чубатих пінгвінів, понад п'ять мільйонів тонкодзьобих буревісників і приблизно 300 тисяч субантарктичних морських котиків. Щоб захистити цю унікальну природу, у листопаді 2020 року навколо архіпелагу створили морську природоохоронну зону площею майже 700 тисяч квадратних кілометрів. На момент створення вона стала найбільшою в Атлантичному океані.

Для невеликої громади, яка живе далеко від великих міст і континентів, збереження дикої природи має особливе значення. Тому охорона морських тварин та навколишнього середовища стала одним із важливих напрямків життя архіпелагу. Про це пише Express.

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