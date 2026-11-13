Озброєні грабіжники увірвалися до маєтку Кріса Гемсворта та викрали три авто

Поліція Австралії розслідує проникнення та крадіжку в маєтку голлівудського актора Кріса Гемсворта, відомого за роллю Тора у фільмах Marvel. На територію будинку зірки вдерлася група чоловіків у балаклавах, двоє з яких мали при собі ножі. Зловмисники викрали три автомобілі.

Маєток актора розташований у регіоні Нортерн-Ріверс у віддаленій місцевості неподалік тропічного лісу. Вранці 11 листопада поліція отримала повідомлення про проникнення до будинку Гемсворта.

За словами правоохоронців, близько 7:30 ранку вони отримали інформацію про викрадення автомобілів із будинку Кріса Гемсворта.

Дружина актора, іспанська акторка й модель Ельза Патакі, прокинулася близько 2-ї години ночі від гавкоту собак, але не надала цьому значення. Вранці Патакі перевірила записи з камер відеоспостереження і побачила чотирьох чоловіків у балаклавах, двоє з яких тримали ножі. Після цього вона разом із чоловіком викликала поліцію.

«Правоохоронці прибули на місце й дізналися, що четверо невідомих проникли на територію маєтку та викрали три автомобілі», — повідомили в поліції.

На щастя, постраждалих унаслідок цього збройного проникнення немає.

Поліція розслідує викрадення автомобілів. За наявною інформацією, це BYD, Ram та пікап Raptor.

Зловмисники, ймовірно, перелізли через високий паркан, після чого потрапили до гаража, де стояли три авто з ключами всередині.

Два автомобілі згодом вдалося знайти: один — у містечку Коракі (приблизно за годину їзди від маєтку), а інший — у Табуламі (більш ніж за дві години їзди). Пошуки третього автомобіля тривають. Розслідування справи продовжується, а усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять звернутися до поліції.

Про це пише 7news.

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