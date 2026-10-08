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Світова харчова індустрія зіткнулася з незвичайним конкурентом. Загроза прийшла з фармацевтичного ринку — у вигляді препаратів для схуднення на кшталт Ozempic, Wegovy та Mounjaro. Вони допомагають людям контролювати апетит, але водночас змінюють те, скільки продуктів покупці кладуть до кошиків, як часто відвідують ресторани та на що витрачають гроші.

Масштаби цих змін уже помітні в дослідженнях споживчої поведінки. Американські домогосподарства, в яких використовують препарати групи GLP-1, у середньому скорочують витрати на продукти на 5,3%, а на фастфуд та інші заклади швидкого обслуговування — приблизно на 8%. Найбільше скорочення покупок спостерігається в категоріях, які десятиліттями приносили харчовим корпораціям стабільні прибутки: снеки, солодощі та випічка.

Для таких компаній, як PepsiCo, Kraft Heinz, Nestlé та Conagra, це означає необхідність переглядати асортимент, розміри порцій і навіть принципи створення нових продуктів. Водночас популярність препаратів відкриває новий ринок для виробників білкових продуктів, йогуртів та готових страв із підвищеною поживною цінністю.

UA.News розповідає, як ліки для схуднення почали впливати на світову економіку, чому харчові гіганти змінюють свої бізнес-моделі, скільки грошей вони ризикують втратити та якою може стати продуктова індустрія, якщо препарати для контролю ваги перетворяться на масовий продукт.

PepsiCo зіткнулася з проблемою, яку не вирішити звичайним зниженням цін

Одним із найпомітніших прикладів змін стала американська PepsiCo — корпорація, якій належать не лише однойменні газовані напої, а й великі бренди снеків, зокрема Lay's, Doritos і Cheetos. Її бізнес десятиліттями спирався на масове виробництво популярних продуктів, широку мережу продажів і регулярні покупки споживачів.

Однак останніми роками ця модель опинилася під тиском одразу кількох чинників. Інфляція змусила покупців уважніше ставитися до витрат, подорожчання сировини збільшило собівартість виробництва, а зміна харчових звичок почала впливати на попит. До цих проблем додалося поширення препаратів GLP-1, які здатні зменшувати апетит і потяг до їжі.

Як повідомило Reuters, PepsiCo дедалі складніше виконувати фінансові цілі, погоджені після того, як інвестиційний фонд Elliott Investment Management придбав частку в компанії приблизно за $4 млрд. Інвестори очікували від корпорації прискорення зростання та підвищення прибутковості, проте ситуація на американському ринку снеків залишалася непростою.

У лютому компанія знизила ціни на низку популярних продуктів, зокрема Lay's і Doritos, — в окремих випадках до 15%. Логіка була зрозумілою: зробити товари доступнішими, повернути покупців і збільшити кількість проданих упаковок. Проте нижчі ціни не забезпечили очікуваного відновлення прибутковості.

У першій половині 2026 року базова операційна маржа PepsiCo скоротилася на 0,15 відсоткового пункту порівняно з аналогічним періодом попереднього року — до 16,3%. Це суперечило планам компанії збільшити показник на один відсотковий пункт протягом трьох років.

Уже 8 жовтня компанія оприлюднила нові квартальні результати. Попри зростання світової виручки, PepsiCo знизила прогноз збільшення базового прибутку на акцію за підсумками 2026 року до 1–2% замість попередніх очікувань на рівні 4–6%. У Північній Америці обсяги продажів напоїв скоротилися на 2%, а продажі снеків залишилися приблизно на рівні минулого року.

Водночас було б неправильно пояснювати всі проблеми PepsiCo лише популярністю Ozempic. На результати впливають інфляція, конкуренція, ціни на сировину та зміни купівельної спроможності. Проте препарати для схуднення створюють додатковий ризик: частина споживачів може купувати менше снеків не тому, що вони стали надто дорогими, а тому, що більше не відчуває колишньої потреби в них.

Це принципово інша проблема для виробника. Знижка може переконати покупця обрати дешевший продукт, але вона значно менш ефективна, якщо людина просто перестала хотіти його їсти.

Як Ozempic і Wegovy змінюють апетит та харчові звички

Щоб зрозуміти, чому фармацевтичні препарати можуть впливати на продажі продуктів, потрібно розібратися в принципі їхньої роботи.

Ozempic і Wegovy містять семаглутид — речовину, яка належить до агоністів рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1, або GLP-1. Цей гормон бере участь у регулюванні рівня глюкози в крові, апетиту та відчуття ситості. Препарати імітують його дію, допомагаючи людині довше відчувати насичення та зменшувати споживання їжі.

Ozempic передусім призначений для лікування цукрового діабету другого типу за відповідними показаннями, тоді як Wegovy використовується для контролю ваги. Mounjaro містить іншу діючу речовину — тирзепатид, яка впливає на рецептори двох гормонів, GIP і GLP-1. Хоча препарати мають відмінності в механізмах дії та медичних показаннях, їх об'єднує здатність впливати на апетит.

Пошук нових способів лікування ожиріння при цьому не обмежується вже відомими препаратами. Вчені знайшли в крові бірманських пітонів молекулу pTOS. Під час експериментів на мишах вона зменшувала споживання їжі та сприяла зниженню ваги. Дослідники розглядають її як потенційну основу для майбутніх препаратів, хоча ефективність і безпечність такого підходу для людей ще належить довести.

Для харчової індустрії найважливішим виявився не сам факт зниження ваги, а зміна повсякденної поведінки людей. Споживачі можуть швидше насичуватися, рідше перекушувати між основними прийомами їжі та втрачати інтерес до великих порцій.

У традиційній моделі продажів снеків значну роль відіграють імпульсивні покупки. Людина бачить шоколадний батончик біля каси, бере пакет чипсів під час перегляду фільму або замовляє додаткову порцію картоплі фрі. Саме такі невеликі, але регулярні рішення формують величезний ринок.

Препарати, що пригнічують апетит, потенційно змінюють цю поведінку. Покупець може продовжувати відвідувати той самий супермаркет, але купувати менше товарів, які раніше брав майже автоматично.

Це не означає, що всі користувачі GLP-1 повністю відмовляються від солодощів чи фастфуду. Реакція на лікування індивідуальна, а харчові звички залежать від багатьох чинників. Проте коли подібні зміни одночасно відбуваються в мільйонів людей, навіть відносно невелике скорочення покупок може мати відчутні наслідки для виробників.

Покупці почали витрачати менше на продукти та фастфуд

Вплив препаратів для схуднення на харчові витрати вже підтверджують дослідження реальних покупок, а не лише опитування про зміну апетиту.

Наприкінці 2025 року дослідники Корнелльського університету оприлюднили результати масштабного дослідження, у якому поєднали інформацію про використання GLP-1 із транзакційними даними американських домогосподарств. Для аналізу використали дані дослідницької компанії Numerator, яка відстежує покупки приблизно 150 тисяч домогосподарств.

Науковці порівнювали витрати людей до початку приймання препаратів і після нього, а також зіставляли результати з поведінкою схожих домогосподарств, де такі ліки не використовували.

Результати виявилися показовими. Протягом перших шести місяців після початку застосування GLP-1 витрати на продукти скорочувалися в середньому на 5,3%. Серед домогосподарств із вищими доходами падіння перевищувало 8%.

Ще помітнішими були зміни в окремих категоріях. Витрати на солоні снеки скорочувалися приблизно на 10,1%. Значне зниження також спостерігалося в сегментах солодощів, печива, випічки та інших калорійних продуктів.

Водночас падіння стосувалося не лише умовно шкідливої їжі. Домогосподарства починали менше витрачати також на хліб, м'ясо та яйця. Це важлива деталь: препарати не обов'язково змушують людей повністю замінювати одні продукти іншими. Часто вони просто зменшують загальну кількість їжі, яку люди купують.

Деякі категорії все ж демонстрували зростання. Найпомітнішим воно було для йогуртів, а також свіжих фруктів, поживних батончиків і м'ясних снеків. Однак ці збільшення були відносно невеликими й не компенсували загального скорочення витрат. Подібна тенденція спостерігалася і в ресторанному бізнесі. Витрати на заклади швидкого обслуговування, включно з фастфудом та кав'ярнями, скорочувалися приблизно на 8%.

Дослідження також виявило, що ефект не обов'язково зберігається після припинення лікування. Коли учасники переставали використовувати препарати, їхні витрати на продукти поступово поверталися до попереднього рівня. У деяких випадках знову збільшувалася частка солодощів та інших калорійних товарів.

Автори наголошували, що спостережувані зміни не можна повністю пояснити лише біологічною дією препаратів: на покупки можуть впливати й супутні зміни способу життя. Проте результати свідчать, що поширення GLP-1 здатне суттєво змінювати структуру попиту на продукти харчування.

Виробники продуктів почали додавати білок навіть у чипси та макарони

Зміна харчових звичок змушує великі корпорації переглядати асортимент. Одним із головних напрямів стали продукти з підвищеним вмістом білка та клітковини. Для людей, які використовують препарати GLP-1, це особливо актуально: через зменшення апетиту вони їдять менше, але все одно потребують достатньої кількості поживних речовин.

PepsiCo вже представила Doritos Protein — чипси з додатковим білком, SunChips Fiber із підвищеним вмістом клітковини та м'ясні снеки Good Warrior. Kraft Heinz пішла схожим шляхом, розробивши PowerMac — макарони із сиром, які містять 17 грамів білка на порцію.

За даними Reuters, Kraft Heinz виділила $700 млн на маркетинг, дослідження та розробки у 2026 році. Компанія також переглянула понад тисячу рецептур, збільшуючи вміст білка та клітковини й скорочуючи кількість окремих інгредієнтів.

Тенденція поширилася навіть на незвичні категорії продуктів. Наприклад, AB InBev представила в Бразилії пиво з десятьма грамами білка в банці, а виробники солодощів почали експериментувати з білковими версіями популярних товарів.

Проте така стратегія має недоліки. Як зазначає Reuters, 48-грамова упаковка Doritos Protein у Великій Британії коштує майже вдвічі дорожче за звичайну. До того ж додатковий білок не обов'язково робить продукт кориснішим, адже його харчова цінність залежить також від кількості солі, цукру, жирів та інших складників.

Nestlé та Conagra створюють окремі продукти для людей, які худнуть

Частина харчових корпорацій вирішила піти далі за просте оновлення рецептур. Вони почали розробляти продукти спеціально для людей, які використовують препарати для контролю ваги.

Однією з перших великих компаній, яка побачила в цьому окремий ринок, стала Nestlé. Швейцарський виробник представив лінійку заморожених готових страв Vital Pursuit, орієнтовану на споживачів препаратів GLP-1. Ідея полягає в тому, щоб запропонувати покупцям невеликі порції з достатньою кількістю білка, клітковини та інших поживних речовин. Людина, яка швидше насичується, може не хотіти купувати велику готову страву, але потребуватиме зручного варіанта повноцінного харчування.

Американська Conagra Brands також почала позначати частину заморожених страв Healthy Choice як придатні для раціону користувачів GLP-1. Йдеться насамперед про продукти з підвищеним вмістом білка та клітковини.

У грудні 2025 року Reuters повідомляло, що такі страви Healthy Choice продавалися швидше за порівнювані продукти без відповідного позиціонування. Компанія планувала розширювати асортимент і співпрацювати з великими торговельними мережами для його просування.

Схожі можливості відкриваються перед виробниками молочних продуктів. Французька Danone повідомляла про двозначні темпи зростання продажів продукції з підвищеним вмістом білка. Зокрема, компанія розвиває бренд грецьких йогуртів Oikos. Водночас популярність білкових продуктів пояснюється не лише Ozempic. На попит впливають розвиток фітнес-індустрії, старіння населення та загальний інтерес до здорового харчування. Препарати GLP-1 прискорюють ці тенденції, але не є їхньою єдиною причиною.

Для виробників найважливішим стає інше: замість звичної конкуренції за смак і розмір упаковки зростає значення поживного складу продукту. Компанії намагаються переконати покупця, що навіть невелика порція може задовольнити його потреби.

Ресторани швидкого харчування переглядають розміри порцій

Зміни торкнулися не лише супермаркетів. Ресторанний бізнес також почав пристосовуватися до клієнтів, які їдять менше.

Для багатьох мереж швидкого харчування великі порції та комплексні набори залишаються важливою частиною бізнес-моделі. Компанії пропонують покупцям доплатити за більший напій, додаткову картоплю фрі або десерт. Такі доповнення допомагають збільшувати середній чек.

Однак людина, яка швидше відчуває ситість, може не бачити сенсу у великому наборі. Вона замовить меншу порцію, відмовиться від десерту або взагалі обере інший заклад. Деякі ресторанні мережі вже почали враховувати подібну поведінку. Chipotle розвиває меню з підвищеним вмістом білка, де серед варіантів є невеликі порції курятини чи яловичини. Olive Garden та Noodles & Company також експериментували з меншими порціями.

У Великій Британії зміни підтверджують і самі споживачі. За дослідженням Worldpanel by Numerator, оприлюдненим у червні 2026 року, 40% користувачів препаратів для схуднення хотіли б бачити в ресторанних меню менші порції. Ще 26% підтримали появу спеціальних розділів із відповідними стравами.

Для ресторанного бізнесу це створює непросту економічну задачу. Менша порція може коштувати дешевше, але витрати на персонал, оренду приміщення, обладнання та обслуговування клієнта не скорочуються пропорційно.

Водночас адаптація меню може залучити нову аудиторію. Люди, які раніше уникали ресторанів через надто великі порції, отримують можливість замовляти страви відповідно до своїх потреб.

Таким чином, ресторанним мережам доведеться шукати баланс між розміром порції, ціною та прибутковістю. І ті компанії, які першими знайдуть ефективну модель, можуть отримати конкурентну перевагу.

Британські покупці вже економлять сотні фунтів на їжі

Масштаби змін особливо добре видно на прикладі Великої Британії, де популярність препаратів для схуднення стрімко зросла.

У червні 2026 року дослідницька компанія Worldpanel by Numerator повідомила, що кількість дорослих користувачів препаратів GLP-1 у Великій Британії досягла приблизно 1,9 млн осіб. За два роки їхня кількість майже потроїлася.

За результатами дослідження, домогосподарства з користувачами таких препаратів витрачали на продукти в середньому на 418 фунтів стерлінгів менше за рік порівняно з очікуваними витратами схожих домогосподарств.

Сукупне скорочення продуктових витрат дослідники оцінили приблизно у 780 млн фунтів, а кількість придбаних товарів виявилася меншою на 299 млн одиниць. Найпомітніше змінювалися покупки товарів, які традиційно пов'язують із перекусами. Три чверті опитаних користувачів препаратів повідомили, що стали їсти менше шоколаду, а 72% скоротили споживання чипсів.

Більше половини учасників дослідження також відзначили зменшення нав'язливих думок про їжу та потягу до певних продуктів. Приблизно кожен десятий повідомив, що звичні улюблені страви або напої більше не приносять колишнього задоволення.

Ці результати важливі для розуміння майбутнього харчової індустрії. Йдеться не лише про те, що покупці переходять із дорогих продуктів на дешевші. Частина людей принципово змінює кількість і характер споживання. Однак скорочення витрат на їжу не означає автоматичного зростання добробуту домогосподарств. Самі препарати можуть коштувати значних грошей, а їхнє використання потребує медичного нагляду. Тому економія в супермаркеті не обов'язково перекриває витрати на лікування.

Харчова індустрія ризикує втратити частину продажів, але отримує новий ринок

Попри скорочення попиту на снеки та солодкі напої, говорити про кризу всієї харчової індустрії передчасно. Поширення препаратів GLP-1 залишається нерівномірним через їхню високу вартість, медичні обмеження та різну доступність у країнах. Крім того, частина пацієнтів припиняє лікування, після чого їхні харчові звички можуть повертатися до попередніх.

Водночас великі виробники вже змушені адаптуватися. Як зазначало Reuters, рентабельність низки харчових корпорацій останніми роками скоротилася. Компанії намагаються компенсувати втрати розвитком продуктів із підвищеним вмістом білка та клітковини, хоча поки незрозуміло, наскільки прибутковим виявиться цей напрям.

Замість великих упаковок і додаткових перекусів виробники дедалі більше зосереджуються на невеликих порціях із високою поживною цінністю. Це поступово змінює асортимент супермаркетів, ресторанні меню та підходи до ціноутворення.

Додатково прискорити зміни може поява таблетованих препаратів для контролю ваги. Наприкінці 2025 року американський регулятор схвалив пероральну форму Wegovy, що потенційно зробить лікування зручнішим для частини пацієнтів.

Таким чином, Ozempic та подібні препарати вже впливають не лише на фармацевтичний ринок, а й на бізнес виробників продуктів і ресторанів. І якщо раніше харчова індустрія намагалася переконати людей купувати більше, то тепер перед нею постає інше питання: як заробляти на покупцях, які починають їсти менше?

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