Партія Patriotic Alliance (PA) у ПАР пообіцяла скасувати на три місяці муніципальний збір на нерухомість для житлових об’єктів, які відповідатимуть ще не оголошеному критерію вартості. Її передвиборчий маніфест також передбачає списання історичної заборгованості за муніципальними рахунками для окремих малозабезпечених сімей, повідомляє Daily Maverick.

Пільга не означатиме трьох місяців безкоштовних води та електроенергії для всіх. PA пропонує анулювати заборгованість домогосподарств, що мають статус нужденних або належать до групи з низькими доходами. Іншим платникам партія обіцяє можливість часткового списання боргу протягом 18 місяців за умови оплати поточних рахунків.

Плани для муніципалітетів

Маніфест PA містить програму перших 100 днів роботи в муніципалітетах. Вона передбачає відкриття муніципальних книг обліку, аудит інфраструктури й кваліфікації працівників, а також оприлюднення строків ремонту комунальних мереж. Партія обіцяє відокремлювати надходження за водопостачання та електроенергію, насамперед розраховуватися з постачальниками, перевіряти резервуари й насосні станції та замінювати несправні лічильники.

Серед інших пропозицій — передання муніципального житла у власність давнім орендарям, зокрема тим, хто мешкає в ньому 20 років. Витрати на оформлення права власності, за задумом PA, має брати на себе муніципалітет. Партія також хоче вимагати будівництва доступного або соціального житла на придатних муніципальних землях, які передають під забудову.

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Безпека, бізнес і фінансування

PA пропонує підтримувати акредитовані групи громадського нагляду навчанням, радіозв’язком, спорядженням і страхуванням. У сфері комунальних послуг партія обіцяє щотижневе вивезення сміття, публічні дані про пропущені вивезення, переробку відходів і залучення збирачів відходів до муніципальних систем із забезпеченням засобами захисту та справедливою оплатою.

Маніфест також передбачає центри для швидшого оформлення дозволів для бізнесу, прискорення погоджень будівництва та виплати сумлінним постачальникам упродовж 30 днів. Окремо PA просуває кампанію Abahambe, що передбачає ліцензування торговців, контроль за дотриманням правил і перевірку права власників вести торгівлю. Daily Maverick характеризує цю кампанію як антимігрантську та наголошує, що імміграційні питання належать до національної компетенції.

Партія заявляє, що фінансуватиме ініціативи завдяки стягненню коштів із великих боржників і державних установ, виправленню систем виставлення рахунків, скороченню втрат у мережах та витрат на консультаційні послуги. Видання зазначає, що маніфест не містить розрахунків бюджетних втрат від тримісячної пільги, обсягу боргів, які можна законно списати, та строків надходження додаткових платежів.

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