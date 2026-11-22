Жіноча «Барселона» розгромила «Атлетік» із Більбао з рахунком 6:0 у матчі жіночої Ла Ліги. Польська футболістка Ева Пайор забила на 78-й хвилині, перервавши безгольову серію, що тривала від 8 листопада. Наприкінці гри вона також віддала результативну передачу.

Перевага до перерви

Як повідомляє Interia Sport, рахунок на 27-й хвилині відкрила 19-річна Айша Камара. Після епізоду в штрафному майданчику суперниць вона відправила м’яч у сітку.

Перед перервою перевагу каталонської команди подвоїв автогол Елене Гуртубай. Спочатку взяття воріт зарахували Камарі, однак згодом гол переписали на футболістку «Атлетіка». У першому таймі «Барселона» володіла м’ячем 69% часу та завдала сім ударів по воротах. Пайор також мала один удар у площину воріт, але не відзначилася.

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Голи після перерви

На 49-й хвилині забила Каролін Грем Гансен, а за кілька хвилин норвезька футболістка оформила дубль після індивідуального проходу. П’ятий м’яч «Барселони» на 78-й хвилині забила Пайор.

Наприкінці зустрічі Пайор асистувала 15-річній Майссі Баха, яка встановила остаточний рахунок. Перед матчем «Барселона» посідала перше місце в жіночій Ла Лізі з 28 очками після 11 ігор. «Реал» мав 27 балів після 12 матчів.

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