Пакистан і ЄС посилять співпрацю проти нелегальної міграції — Dawn

В Ісламабаді, Пакистан, міністр внутрішніх справ Мохсін Накві та єврокомісар з внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер домовилися посилити співпрацю у сферах прикордонної безпеки, управління кордонами та легальної міграції. Після їхньої зустрічі відбулися переговори на рівні делегацій, повідомляє Dawn.

Оцінка заходів Пакистану

Бруннер позитивно оцінив заходи Пакистану проти незаконної міграції. За його словами, внаслідок дій країни незаконна міграція до Європи скоротилася на 64%.

Єврокомісар також відзначив роботу Федерального агентства розслідувань Пакистану, яке, за його оцінкою, продемонструвало професійну компетентність попри обмежені ресурси. Він додав, що скорочення незаконної міграції відкриє шлях для легальної міграції.

Накві заявив, що Пакистан дотримується політики нульової толерантності до незаконної міграції. За його словами, після скорочення її рівня на 64% наступною метою країни є повне викорінення цього явища.

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Легальна міграція та безпека кордонів

Сторони обговорили просування легальної міграції та розширення можливостей для кваліфікованої робочої сили між Пакистаном і ЄС. Вони також домовилися зміцнювати взаємодію у питаннях імміграції, координації між установами та управління кордонами.

Пакистан і ЄС планують співпрацювати в межах Ініціативи ЄС щодо Східного коридору, спрямованої на протидію незаконній міграції. Крім того, учасники переговорів обговорили посилення спроможності Берегової охорони Пакистану. Бруннер запевнив пакистанську сторону у всебічній підтримці.

У лютому Пакистан, Італія, Іспанія та Греція вже досягли домовленості про розвиток легальних шляхів міграції як інструменту протидії незаконній міграції та незаконному переправленню людей.

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