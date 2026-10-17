Пакистан і Малайзія погодили дорожню карту для торгівлі й інвестицій — Dawn

В Ісламабаді Пакистан і Малайзія в п’ятницю погодили дорожню карту для поглиблення торговельних та інвестиційних відносин. Напрями співпраці сторони визначили під час бізнес-конференції, повідомляє Dawn.

Торгівля до $5 млрд

Верховний комісар Малайзії Дато Мохаммад Азхар Мазлан, який очолив захід Malaysia-Pakistan Business Engagement 2026, заявив, що двосторонню торгівлю можна суттєво наростити — з $1,5 млрд до $5 млрд. На його думку, цього можна досягти завдяки активнішій комерційній взаємодії та ширшій участі приватного сектору.

Дипломат наголосив на необхідності перетворити тривалі дружні відносини між країнами на міцніше торговельно-інвестиційне партнерство. Він назвав перспективними сферами для спільної роботи штучний інтелект, освіту, виробництво та послуги. Серед переваг Пакистану Мазлан відзначив його географічне положення як воріт до ринків Центральної Азії та молоде населення.

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Спільні підприємства

Мазлан також звернув увагу на можливості у секторах харчової олії та халяльної продукції. Він закликав пакистанський бізнес розглянути роботу в Малайзії та навів як приклад транскордонних інвестицій вкладення пакистанської сторони у виробництво халяльного желатину в цій країні.

Міністр інвестицій Пакистану Кайсер Ахмед Шейх заявив, що країни мають значний потенціал для розширення комерційних зв’язків, створення спільних підприємств і посилення присутності на регіональних та світових ринках. Він назвав серед можливих напрямів інформаційні технології, штучний інтелект, передові технології, виробництво, галузі з доданою вартістю, видобування корисних копалин, сільське господарство, переробку харчів і халяльну продукцію.

За словами міністра, технологічний досвід Малайзії може доповнити природні ресурси Пакистану, його робочу силу та великий споживчий ринок. Пакистан, додав він, готовий приймати якісні малайзійські інвестиції, що сприятимуть промисловому розвитку, передаванню технологій, створенню робочих місць і зростанню експорту.

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