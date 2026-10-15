Пакистан має найгірший показник голоду в Південній Азії — Dawn

Пакистан отримав найвищий у Південній Азії показник у Глобальному індексі голоду 2026 року. Це свідчить про погіршення ситуації з продовольчою безпекою в країні на тлі економічної нестабільності, кліматичних потрясінь і глобальних конфліктів, повідомляє Dawn.

Звіт підготували Welthungerhilfe, Інститут міжнародного права миру та збройних конфліктів Рурського університету в Бохумі й швейцарська організація Helvetas. Його оприлюднили під темою «Немає безпеки без продовольчої безпеки». Автори зазначили, що прогрес у Південній Азії значною мірою зупинився, а ситуація в Пакистані та Афганістані погіршилася з 2018 року.

Інфляція та втрати врожаю

Економічна нестабільність і різке зростання цін на продукти харчування знизили купівельну спроможність пакистанських домогосподарств та обмежили доступ до їжі. Рівень недоїдання в країні підвищився з низького у 2018 році до середнього, а поширеність виснаження серед дітей наблизилася до високого порогу.

У Південній Азії загальний показник індексу становить 23,5, що відповідає серйозному рівню. У 2000 році він сягав 37,5, однак більшість поліпшень у регіоні припала на період до 2018 року. У Пакистані та Афганістані ситуація з 2000 року змінилася з тривожної на серйозну категорію, проте рівень затримки росту серед дітей і далі залишається дуже високим.

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Сильні дощі та повені спричинили локальні втрати врожаю в окремих районах Пакистану й Бангладеш. В Афганістані на врожай зернових у 2026 році негативно вплинули опади нижче середнього рівня та температура вище середньої.

Погіршення глобальної ситуації

За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, у 2023–2025 роках у Південній Азії, включно з Іраном, недоїдали 218 млн людей — приблизно третина від світової кількості. Світовий показник Глобального індексу голоду у 2026 році зріс до 18,1 проти 17,6 у 2018-му.

У звіті йдеться, що з 2018 року голод посилився у 32 країнах, а 57 держав не встигають досягти навіть низького рівня голоду до 2030 року. Погіршилися три з чотирьох індикаторів індексу: недоїдання, затримка росту та виснаження дітей. Незначно знижувався лише показник дитячої смертності.

Автори назвали серед чинників збройні конфлікти між державами та часті екстремальні погодні явища. Вони також пов’язали зростання витрат на пальне, перевезення і добрива з війною в Ірані та перебоями судноплавства в Ормузькій і Баб-ель-Мандебській протоках. Війна Російської Федерації — держави-агресора — проти України та обмеження експорту через Чорне море, за оцінкою звіту, можуть підвищити ціни на пшеницю. Водночас міжнародні витрати на продовольчу безпеку скоротилися до рівня 2016–2017 років.

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