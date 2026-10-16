Пакистан очолить ради керуючих МВФ і Світового банку у 2027 році — Dawn

Пакистан у 2027 році головуватиме в Радах керуючих Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку. Про це 16 жовтня під час пленарного засідання щорічних зборів МВФ і Світового банку в Бангкоку повідомляє Dawn з посиланням на Міністерство економічних питань Пакистану.

Федерального міністра з економічних питань Ахада Хана Чіму, який також є керуючим Світового банку від Пакистану, офіційно оголосили майбутнім головою. У міністерстві назвали це історичною подією, оскільки Пакистан повернеться до головування вперше з 1953 року.

Обов’язки головування

Після пленарного засідання Чіма отримав брифінг від Корпоративного секретаріату Групи Світового банку щодо обов’язків голови. Він також обговорив інституційну підтримку та координацію під час головування Пакистану з віцепрезиденткою та корпоративною секретаркою Групи Світового банку Арадханою Кумар-Капур.

Крім того, міністр зустрівся з керівником центрального банку Парагваю Карлосом Карвальйо Спалдінгом, який завершує каденцію голови Рад керуючих. Сторони обговорили обов’язки на цій посаді та пріоритети на наступний рік.

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Позиція Пакистану

Під час зустрічей Чіма заявив про намір Пакистану посилювати голос країн, що розвиваються, підтримувати ефективне й передбачуване фінансування розвитку, поліпшувати координацію між багатосторонніми інституціями та залучати приватний капітал для сталого й інклюзивного зростання.

Щорічні збори МВФ і Світового банку в Бангкоку заплановані на 12–18 жовтня. За даними джерела, вони об’єднали понад 15 тисяч учасників зі 191 країни, зокрема керівників центральних банків, посадовців у сфері економічної політики та представників бізнесу.

Пакистан також бере участь у програмі МВФ на 7 млрд доларів за механізмом розширеного фінансування та програмі на 1,4 млрд доларів за механізмом стійкості й сталого розвитку. Раніше цього місяця Пакистан і МВФ досягли угоди на рівні персоналу після четвертого перегляду першої програми та третього перегляду другої, що відкриває країні можливість отримати близько 1,2 млрд доларів із ресурсів Фонду.

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