Пакистан оголосив склад ради з 48 представників для 12 районів — The Express Tribune

Федеральний уряд Пакистану офіційно оголосив про створення Ради представників територій і розвитку (ARDC) у 12 районах провінції Хайбер-Пахтунхва та назвав її склад із 48 членів. До ради увійшли представники племен із прикордонних і прилеглих районів. Головою призначили Шаукатуллу Хана з племені таркані в районі Баджаур, а заступником голови — Маліка Хана Марджана з племені вазірів із Північного Вазиристану.

Як повідомляє The Express Tribune, влада заявила, що новий орган має надати місцевим громадам безпосередню роль в ухваленні рішень щодо розвитку та посилити нагляд за регіональними проєктами.

Відбір через джирги

Секретаріат розвитку територій повідомив, що кандидатів визначали після консультацій із місцевими джиргами — зборами племінних старійшин. Адміністрації районів сприяли цим зустрічам, а заступники комісарів допомагали організувати їх у всіх 12 районах.

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За даними секретаріату, громади консенсусом визначили бажаних і впливових племінних старійшин. Списки, сформовані за підсумками джирг, спершу опрацювали додатковий головний секретар та адміністратор Секретаріату розвитку територій. Потім перелік розглянув головний секретар Хайбер-Пахтунхви і передав його губернатору Фейсалу Каріму Кунді, який надіслав остаточний список федеральному уряду для формального схвалення. Після цього Кабінетний дивізіон видав офіційне повідомлення.

Завдання ради

До ARDC увійшли представники районів Баджаур, Мохманд, Хайбер, Куррам, Оракзай, Північний Вазиристан, Верхній Південний Вазиристан, Нижній Південний Вазиристан, Банну, Дера-Ісмаїл-Хан, Танк і Лаккі-Марват. Рада має визначати проєкти розвитку з урахуванням місцевих потреб, суспільних запитів і ситуації на місцях, а також подавати рекомендації федеральному уряду.

Крім того, ARDC розглядатиме питання правопорядку, пропонуватиме заходи проти тероризму та незаконної діяльності, а її члени працюватимуть у районних координаційних комітетах. Раду утворили після запровадження 11 жовтня в провінції надзвичайного стану та губернаторського правління, за якого виконавчі повноваження перейшли до губернатора Фейсала Каріма Кунді. 15 жовтня парламент ратифікував ці рішення на два місяці.

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