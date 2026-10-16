Пакистан перейшов на е-паспорти й майже подвоїв збори — The Express Tribune

У Пакистані припинили оформлення нових машиночитаних паспортів і перейшли виключно на електронні паспорти. Разом із цим вартість оформлення документів майже подвоїли, повідомляє The Express Tribune.

Звичайне оформлення п’ятирічного 36-сторінкового е-паспорта тепер коштує 9 тис. пакистанських рупій проти 4,5 тис. рупій за попередній машиночитаний документ. Термінове оформлення подорожчало з 7,5 тис. до 15 тис. рупій. Виданий раніше машиночитаний паспорт залишатиметься чинним до завершення строку дії.

Нові тарифи

Для прискореної процедури оформлення е-паспорта встановили збір у 22 тис. рупій, тоді як раніше за швидке отримання машиночитаного паспорта сплачували 12,5 тис. рупій. Вартість 72-сторінкових паспортів також зросте в аналогічній пропорції.

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У паспортно-імміграційному відомстві пояснили підвищення зборів вищою собівартістю електронних документів, для виготовлення яких застосовують сучасні технології.

Оформлення документів

За даними джерел видання у відомстві, у 2025 році в країні видали 5 572 130 паспортів. Із них понад 3,27 млн становили машиночитані паспорти за звичайною процедурою, близько 1,84 млн — за терміновою, ще 276 789 — за прискореною. Крім того, протягом року оформили майже 180 тис. е-паспортів.

Для впровадження системи директорат з питань імміграції та паспортів встановив 10 додаткових друкувальних машин і шість ламінаторів. Цілодобове обслуговування запровадили у 232 офісах, а в пакистанських представництвах за кордоном працюють 93 цілодобові вікна обслуговування.

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