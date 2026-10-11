Пакистан підтвердив зобов’язання щодо безпеки Саудівської Аравії — Dawn

Міністерство закордонних справ Пакистану після атаки на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда в Саудівській Аравії підтвердило «тверду й непохитну» відданість суверенітету, територіальній цілісності, безпеці та стабільності королівства. Відомство засудило нову хвилю атак і заявило про підтримку права Саудівської Аравії на самооборону.

Як повідомляє Dawn, внаслідок атаки на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда в суботу загинули щонайменше 12 людей, ще 309 дістали поранення. Пакистанське МЗС назвало удар по цивільному летовищу терористичним актом, грубим порушенням міжнародного права та загрозою регіональному миру й безпеці.

Заява Пакистану

У заяві пакистанського зовнішньополітичного відомства висловили співчуття родинам загиблих і побажали швидкого одужання пораненим. Там також закликали міжнародну спільноту однозначно засудити атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф окремо засудив атаку, заявивши, що удари по цивільній та критичній інфраструктурі є неприйнятними й становлять серйозну загрозу миру та стабільності регіону.

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Оборонна угода Мекки

Пакистан пов’язав свої зобов’язання з оборонною угодою Мекки, учасницею якої також є Туреччина. Її підписали 7 серпня для посилення колективного стримування; документ передбачає, що напад на одну державу-учасницю розглядається як напад на всіх підписантів.

Саудівська коаліція в Ємені поклала відповідальність за удар по аеропорту імені короля Халіда на хуситів та назвала його воєнним злочином. За словами дипломатичного джерела, удару завдали ракетою. Хусити заявляли про серію ударів по цьому об’єкту в четвер, унаслідок яких, за даними видання, загинули троє людей і було пошкоджено літак, однак про нову атаку в суботу вони не повідомляли.

5 жовтня Пакистан, Саудівська Аравія та Туреччина на екстреному засіданні оборонного альянсу в Ер-Ріяді домовилися про швидке розгортання військових сил і засобів у королівстві. Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф тоді заявив, що пакистанські й турецькі сили мають присутність у регіоні, але в бойових операціях брали участь лише саудівські військові.

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