Пакистан призупинив торгівлю з Іраном через два прикордонні пункти — Dawn

Пакистан із негайним набранням чинності призупинив торгівлю з Іраном через офіційні прикордонні пункти Габд-Рімдан і Тафтан. Про це повідомляє Dawn.

Рішення без пояснення причин

Міністерство торгівлі Пакистану в п’ятницю видало меморандум, яким із негайним набранням чинності відкликало попередній наказ від 3 жовтня. У документі не вказали причин припинення торгівлі через два переходи.

Торгово-промислова палата Кветти також порадила своїм членам і компаніям, що торгують з Іраном, не робити нових замовлень на імпорт та експорт до окремого повідомлення. За даними видання, пакистанські та іранські органи влади вже провели первинні контакти після припинення комерційних операцій.

Вантажі та ризики для ринку LPG

За повідомленнями, по обидва боки кордону застрягли сотні вантажних автомобілів, які перевозили скраплений нафтовий газ, рис, свіжі фрукти та інші товари першої необхідності. Іранське агентство Wana повідомило, що пасажирський рух через пункт пропуску триває, тоді як комерційні операції зупинили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перехід Габд-Рімдан був важливим маршрутом для постачання енергоносіїв до Пакистану: через нього, за даними Dawn, щодня імпортували понад 4 тис. тонн скрапленого нафтового газу. Останніми місяцями через цей пункт також зросли поставки пакистанського рису до Ірану.

Джерела у торговельному та енергетичному секторах попередили, що обмеження можуть посилити дефіцит LPG у Карачі та інших регіонах країни. Маршрут через Тафтан уже зазнавав перебоїв на тлі заворушень у Белуджистані, а припинення постачань через Габд-Рімдан може підвищити ціни на скраплений газ на відкритому ринку.

Від березня Ісламабад і Тегеран запроваджували заходи для полегшення прикордонної торгівлі, зокрема спрощували митні процедури, оформили Тафтан як митну станцію та визначали нові транзитні маршрути. У серпні сторони домовлялися розширювати торговельні зв’язки, підтримуючи цілодобову роботу прикордонних переходів і вдосконалюючи логістику.

Читай нас у