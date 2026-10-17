Пакистан проведе форум PMIF26 для залучення інвестицій США — The Express Tribune

У Пакистані 12–13 листопада проведуть Pakistan Minerals Investment Forum (PMIF26), щоб залучити іноземних інвесторів, зокрема зі США, до розробки мінеральних ресурсів провінції Белуджистан. Форум спочатку планували провести 8–9 квітня в Ісламабаді, однак його перенесли, повідомляє The Express Tribune.

За даними видання, американські компанії наразі не працюють у Белуджистані. Водночас уряд Пакистану прагне заохотити Вашингтон до провідної ролі в інвестиціях у мінеральний сектор провінції, попри безпекові ризики. Торішній Pakistan Minerals Investment Forum зібрав 5 тисяч делегатів із понад 50 країн: на ньому підписали 16 меморандумів про взаєморозуміння та провели 18 панельних дискусій.

Угоди зі США

Експортно-імпортний банк США у грудні 2025 року схвалив 1,25 млрд доларів. За оцінкою американського посольства, це може відкрити можливість для експорту зі США гірничого обладнання та послуг на суму до 2 млрд доларів і підтримати приблизно 13,5 тисячі робочих місць в обох країнах.

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8 вересня 2025 року пакистанська Frontier Works Organisation та американська компанія US Strategic Metals зі штату Міссурі підписали два меморандуми щодо розробки й переробки критично важливих мінералів, зокрема рідкісноземельних елементів, а також логістичних послуг. За інформацією офісу прем'єр-міністра Пакистану, співпраця має початися з експорту сурми, міді, золота, вольфраму та рідкісноземельних елементів. Перший етап передбачає 500 млн доларів інвестицій у критично важливі мінерали та створення в Пакистані гнучкого поліметалевого переробного заводу US Strategic Metals.

Проєкт Reko Diq

Родовище міді та золота Reko Diq розташоване в районі Чагаї у Белуджистані та є одним із найбільших у світі нерозроблених родовищ такого типу. Проєкт реалізує спільне підприємство, у якому Barrick Mining має 50%, уряд Белуджистану — 25%, а ще 25% належать трьом федеральним державним підприємствам Пакистану.

Оновлене техніко-економічне обґрунтування передбачає 37 років роботи копальні та загальні капітальні інвестиції на 8,83 млрд доларів. Виробництво очікується наприкінці 2028 року. На першому етапі підприємство має переробляти 45 млн тонн руди щороку та виробляти близько 240 тисяч тонн міді й 297 тисяч унцій золота. Міжнародні кредитори сформували для проєкту пакет фінансування на понад 2,6 млрд доларів.

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