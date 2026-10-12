У Бангкоку, Таїланд, міністр фінансів Пакистану Мухаммад Аурангзеб заявив, що уряд розраховує цього фінансового року завершити приватизацію п’яти-шести об’єктів. За його оцінкою, це може принести понад 1 млрд доларів, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Міністр також очікує, що економіка Пакистану цього фінансового року зросте більш ніж на 4% попри високі ціни на нафту.

Прогноз зростання

За словами Аурангзеба, Пакистан із населенням 255 млн людей зміг забезпечити достатні обсяги пального та уникнути дефіциту. Він додав, що ключові сектори, зокрема сільське господарство, зберігають стійкість.

Уряд уважно стежить за інфляцією через її вплив на ціни на сировинні товари, сказав міністр. Економіка країни залежить від енергоімпорту з країн Перської затоки, грошових переказів і фінансової підтримки регіону, а також потребує зовнішнього фінансування для поповнення валютних резервів і виплат за боргом.

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У 2024 році Пакистан уклав із Міжнародним валютним фондом 37-місячну програму розширеного фінансування на 7 млрд доларів. Минулого тижня країна досягла домовленості на рівні персоналу МВФ, яка потенційно може відкрити доступ приблизно до 1,21 млрд доларів фінансування в межах програми розширеного фінансування та кліматичної програми.

Переговори та приватизація

Аурангзеб повідомив, що Пакистан продовжує переговори зі США щодо запропонованого механізму стабілізації валютного курсу на 10 млрд доларів. Він не назвав строків завершення перемовин. Окремо країна веде переговори з Експортно-імпортним банком США та Міжнародною корпорацією фінансування розвитку США.

Після приватизації Pakistan International Airlines торік уряд має в плані ще близько десятка об’єктів. Серед них — державні електророзподільчі компанії та аутсорсинг операцій аеропортів.

Приватизацію розглядають як один із показників довіри МВФ до реформ Пакистану. Раніше посадовці зазначали, що нездатність продати збиткові державні підприємства може знову посилити тиск на державні фінанси.

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