Пакистан створив ШІ-систему для виявлення змов на держтендерах — The Express Tribune

Комісія з питань конкуренції Пакистану розробила систему на основі штучного інтелекту для виявлення прихованих ознак картельних змов на ринку державних закупівель. Система Bid-Rigging Detection System, або BRDS, аналізуватиме великі масиви даних про тендери та позначатиме підозрілі моделі подання заявок для подальшої перевірки. Про це повідомляє The Express Tribune.

За оцінкою Комісії, щороку на закупівлю товарів, робіт і послуг у державному секторі Пакистану витрачають близько 60 млрд доларів. Державні закупівлі становлять приблизно 15–20% валового внутрішнього продукту країни.

Пошук прихованих схем

У Комісії зазначили, що раніше системному виявленню складних схем заважали розпорошеність даних про закупівлі та відсутність автоматизованого зв’язку з реєстрами власників компаній. Це ускладнювало відстеження таких практик, як чергування переможців торгів, подання формальних конкурентних заявок і участь пов’язаних компаній у кількох тендерах.

BRDS має змінити підхід від реагування на скарги та ручного аналізу окремих закупівель до проактивного моніторингу ринку на основі даних. Система перебуває на просунутій стадії розробки та підготовки до впровадження.

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Дані для перевірок

Комісія досягла домовленостей із Управлінням регулювання державних закупівель, провінційними органами закупівель і Комісією з цінних паперів та бірж Пакистану щодо інтеграції даних і координації роботи.

Голова Комісії з питань конкуренції Фарід Ахмад Тарар заявив, що закупівлі на трильйони рупій неможливо ефективно контролювати лише через скарги та ручне вивчення кожного тендеру. Він наголосив: сигнали, сформовані BRDS, будуть лише підставою для розслідування, а не висновком про порушення. Кожен випадок потребуватиме окремої перевірки, збору доказів і правової оцінки відповідно до Закону про конкуренцію 2010 року.

Систему також згадали у п’ятому міжвідомчому звіті Computational Antitrust Worldwide, опублікованому Stanford Computational Antitrust. У звіті зібрано досвід 30 органів із захисту конкуренції щодо використання обчислювальних інструментів у правозастосуванні.

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