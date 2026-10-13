Пакистан виділив 255 млрд рупій на співфінансування зовнішніх проєктів — Dawn

У Пакистані на поточний фінансовий рік передбачили 255 млрд рупій місцевого співфінансування для проєктів із зовнішнім фінансуванням замість запитаних 537 млрд рупій. Скорочення пояснили бюджетними обмеженнями та нестачею коштів у національній валюті.

Про це комітету Сенату з питань планування, розвитку та спеціальних ініціатив повідомила група на чолі із секретарем з питань планування Тахіром Нуром, пише Dawn. Засідання в Ісламабаді очолювала сенаторка Куратулайн Маррі.

98 проєктів у програмі розвитку

До Програми розвитку державного сектору Пакистану на 2026–2027 фінансовий рік включили 98 проєктів із зовнішнім фінансуванням. Їхня загальна оціночна вартість становить 8,1 трлн рупій, а обсяг зовнішньої допомоги — 4,65 трлн рупій.

Відділ економічних питань після консультацій із міністерствами, державними установами та донорами пропонував виділити на місцеве співфінансування 425 млрд рупій. Однак Національна економічна рада 10 червня затвердила програму розвитку обсягом 1 трлн рупій за загальної потреби у 2,9 трлн рупій і передбачила для цих проєктів 255 млрд рупій.

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Команда з планування повідомила, що більшість проєктів очікують завершити протягом поточного фінансового року. Сенатський комітет наголосив на потребі ефективного моніторингу та своєчасного виконання робіт, а також закликав забезпечувати проєкти достатнім фінансуванням у рупіях, щоб уникати затримок.

Автомагістраль Суккур—Хайдарабад

Тахір Нур також повідомив комітету, що роботи над автомагістраллю Суккур—Хайдарабад M6 мають розпочатися протягом кількох місяців, оскільки для проєкту вже доступне зовнішнє фінансування на 705 млн доларів.

Комітет висловив занепокоєння тривалими затримками будівництва. Першу та другу ділянки опрацьовують за моделлю державно-приватного партнерства, а укладення концесійної угоди запланували на лютий наступного року. Азійський банк розвитку погодився надати консультаційні послуги з підготовки транзакцій для цих ділянок. Для решти частин дороги Міністерство планування повідомило про забезпечення фінансових домовленостей із міжнародними партнерами.

Комітет також закликав надавати пріоритет внутрішнім ресурсам і видаткам у рупіях, зважаючи на відсоткові платежі та зобов’язання з погашення валютних позик.

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