Пакистан зафіксував найспекотніший мусон за 66 років — The Express Tribune

У Пакистані середня температура під час мусонного сезону 2026 року сягнула 30,7°C — це найвищий показник за 66 років. Попередній рекорд становив 30,6°C і був встановлений у 2019 році, повідомляє The Express Tribune з посиланням на звіт Пакистанського метеорологічного департаменту.

Температурні показники

У Турбаті, в провінції Белуджистан, під час мусонного сезону температура сягнула 48,5°C. Найспекотнішими днями там були 7, 12, 30 і 31 липня. Водночас у Скарду, що в Гілгіт-Балтистані, 23 та 26 вересня температура опускалася до 6°C.

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Дефіцит опадів у регіонах

У більшості регіонів Пакистану кількість мусонних опадів була нижчою за норму. Найбільший дефіцит зареєстрували в провінції Сінд — 51%. У Белуджистані опадів випало на 34% менше від норми, в Азад Джамму і Кашмірі — на 18%, у Хайбер-Пахтунхві — на 16%, а в Пенджабі — на 4%.

Єдиним згаданим у звіті регіоном із перевищенням норми став Гілгіт-Балтистан, де кількість опадів була на 5% більшою за звичайну. Попри загальний дефіцит дощів, окремі райони пережили сильні зливи: 23 липня в аеропорту Лахора за одну добу випало 252 мм опадів, а в Гуджранвалі сукупна кількість опадів у липні сягнула 607 мм.

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