Пакистан заявив про 12 убитих на кордоні з Афганістаном — The Express Tribune

Пакистанські сили безпеки заявили про загибель 12 осіб під час спроби проникнення з Афганістану через кордон у районі Куррам провінції Хайбер-Пахтунхва. Під час перестрілки загинув наїб-субедар Хідаят Аман — 40-річний житель округу Гізер.

Спроба перетину кордону

Як повідомляє The Express Tribune, пресслужба пакистанських збройних сил ISPR заявила, що 10 жовтня військові зафіксували рух групи, яка наближалася до міжнародного кордону з афганської території.

За твердженням ISPR, пакистанські військові зірвали спробу проникнення. Відомство також заявило, що позиції афганських талібів відкрили вогонь на підтримку цієї групи. У ISPR назвали 12 загиблих хавариджами та афганськими талібами.

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Заяви військових Пакистану

ISPR звинуватила режим талібів в Афганістані в тому, що він не перешкоджає використанню афганської території терористичною організацією, а також у сприянні транскордонному тероризму. Ці твердження є позицією пакистанської військової сторони.

Пакистанські військові також повідомили про операцію із зачистки району для пошуку інших учасників групи. Президент Асіф Алі Зардарі та прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф віддали шану силам безпеки за зрив спроби проникнення через кордон.

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