Пакистан заявив про $21,5 млрд резервів без нових боргів — The Express Tribune

Валютні резерви Державного банку Пакистану зросли з менш ніж 3 млрд доларів у лютому 2023 року до 21,5 млрд доларів станом на 9 жовтня 2026 року. Як повідомляє The Express Tribune, керівник центробанку Джаміль Ахмад заявив іноземним інвесторам у Бангкоку, що накопичення резервів забезпечили власні закупівлі іноземної валюти, а не нові позики.

Зменшення зобов’язань

За словами Ахмада, обсяг форвардних валютних зобов’язань банку скоротили з понад 5,7 млрд доларів до менш ніж 1 млрд доларів. Він також сказав, що зовнішній борг Пакистану за останні три роки зріс лише незначно.

Купівлі валюти стали можливими завдяки майже збалансованому поточному рахунку у 2026 фінансовому році. Голова центробанку очікує продовження таких операцій, оскільки дефіцит поточного рахунку у 2027 фінансовому році прогнозують у межах від 0% до 1% ВВП.

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Оцінки економічної ситуації

Під час щорічних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку 12–17 жовтня Ахмад провів переговори з представниками JP Morgan, Citibank, Jefferies, Deutsche Bank, Barclays, Bank of America, MSCI, Standard Chartered і Mitsubishi UFJ Financial Group. Також він зустрічався з двосторонніми та багатосторонніми партнерами, іншими центральними банками й рейтинговими агентствами.

Ахмад заявив, що інфляція різко знизилася порівняно з високими показниками 2023 фінансового року та майже увійшла до цільового діапазону у 2026 році, попри суттєвий стрибок цін на нафту. Реальне зростання ВВП Пакистану, за його словами, становило 3,7% у 2026 фінансовому році, а на 2027 рік прогнозують 3,5–4,5%.

Він додав, що Пакистан досяг домовленості на рівні персоналу з МВФ щодо перегляду програм Extended Fund Facility та Resilience and Sustainability Facility. За його оцінкою, продовження реформ зміцнило довіру інвесторів, сприяло підвищенню суверенних кредитних рейтингів і полегшило вихід країни на глобальні ринки капіталу.

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