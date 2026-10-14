Пакистан заявив про 23 запуски дронів з Афганістану у вересні — France 24

Пакистан заявив, що від початку вересня 2026 року з Афганістану в його повітряний простір запустили 23 безпілотники. 28 вересня МЗС Пакистану повідомило про передання руху «Талібан» дипломатичної ноти протесту через те, що назвало «провокаційними вторгненнями», повідомляє France 24.

23 вересня пакистанська армія заявила про збиття щонайменше восьми безпілотників літакового типу у провінції Хайбер-Пахтунхва, менш ніж за кілометр від афганського кордону. Один із дронів, який, за твердженням пакистанських сил, запустили з Афганістану, збили поблизу прикордонного переходу Торхам.

FPV-дрони та апарати літакового типу

Від початку конфлікту між Пакистаном і талібами у лютому 2026 року таліби застосовували озброєні FPV-дрони — невеликі квадрокоптери з боєприпасами, зокрема мінометними снарядами, — для атак на пакистанські позиції біля кордону. За даними France 24, також використовували більші безпілотники літакового типу з потужнішими двигунами, які потенційно можуть долати сотні кілометрів.

13 березня Пакистан заявляв про збиття двох безпілотників талібів поблизу Ісламабада. А 27 лютого уряд талібів в Афганістані повідомив про атаки дронами на пакистанську столицю. Того ж дня пакистанські джерела поширили зображення апаратів, які, за їхніми словами, збили в передмісті Ісламабада.

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Дешеві компоненти та психологічний ефект

Експерт із безпілотників Марк Грозел оцінює, що такі апарати мають розмір близько двох метрів і здатні нести від 0,5 до 1 кілограма вибухівки. За його словами, вони повільні, літають на низькій висоті та після виявлення їх легко збити, однак виявити їх може бути складно.

France 24 проаналізував фото й відео безпілотників, які пакистанська армія назвала перехопленими, та виявив двигуни, схожі на DLE55. Це одноциліндрові двигуни об’ємом 55 кубічних сантиметрів, доступні для онлайн-продажу. Грозел зазначив, що програмне забезпечення для автопілота й комплектувальні можна придбати відкрито, а корпус апарата можна виготовити, зокрема, на 3D-принтері.

На думку експерта, головна сила таких дронів полягає у психологічному впливі: вони дешеві у виробництві та можуть створювати загрозу для інфраструктури. Конфлікт між Пакистаном і афганськими талібами відбувається на тлі діяльності пакистанського угруповання «Техрік-е-Талібан Пакистан» (TTP). Пакистан звинувачує афганських талібів у переховуванні та підтримці TTP, тоді як таліби заперечують відповідальність за діяльність угруповання.

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