Пакистан заявив про ліквідацію вісьмох бойовиків у Белуджистані — Dawn

Пакистанські сили безпеки заявили про ліквідацію вісьмох бойовиків під час трьох операцій, проведених 17 жовтня в округах Кветта, Нушкі та Хуздар у провінції Белуджистан. Як повідомляє Dawn, про це заявило Міжвідомче управління зі зв’язків із громадськістю Пакистану (ISPR), медіапідрозділ збройних сил країни.

Операції у трьох округах

За даними ISPR, у районі Панджпаї округу Кветта силовики зірвали спробу встановити дорожнє блокування, яке мало перешкодити місцевому руху. У відомстві повідомили про загибель п’ятьох осіб, яких назвали бойовиками.

Ще двох осіб, за заявою ISPR, ліквідували під час операції із зачистки в окрузі Нушкі. Силовики також повідомили, що виявили укриття та вилучили зброю і боєприпаси після перестрілки.

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Вибухівка в Хуздарі

В окрузі Хуздар, за версією пакистанських військових, під час ще однієї операції було ліквідовано одну людину. ISPR заявило, що під час операції вилучило 490 кілограмів вибухівки.

ISPR стверджує, що загиблі належали до угруповань, які пакистанська влада називає індійським проксі Fitna al Hindustan. У повідомленні не наведено незалежних підтверджень цього твердження. За словами ISPR, у районах операцій тривають заходи з пошуку інших можливих бойовиків.

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