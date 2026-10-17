Пакистан заявив про значну кількість військових у Саудівській Аравії — The Hindu

Пакистан заявив, що вже розмістив значну кількість військовослужбовців і ресурсів у Саудівській Аравії в межах оборонної домовленості. Речник МЗС Пакистану Саджад Хайдер Хан повідомив про це 9 жовтня, відповідаючи на запитання про зростання загрози для королівства з боку єменських хуситів, повідомляє The Hindu.

Можливе додаткове розгортання

За словами Хана, представники Саудівської Аравії, Пакистану та Туреччини на нещодавній зустрічі в Ер-Ріяді підтвердили намір спільно забезпечувати стримування та захищати суверенітет і територіальну цілісність Саудівської Аравії. Три країни також домовилися оперативно мобілізувати ресурси відповідно до потреб.

Речник не став розкривати оперативні деталі, зокрема характер і масштаби можливого додаткового розгортання. Він зазначив, що рішення про кількість військ, час і місце їхнього розміщення має ухвалювати штаб-квартира альянсу, а держави-учасниці надаватимуть необхідний внесок.

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Операції в Ємені

Хан також відкинув повідомлення про участь пакистанських винищувачів у транскордонних операціях у Ємені, назвавши ці дані спекулятивними. За його словами, пакистанські сили перебувають у Саудівській Аравії в різних форматах із 1982 року — зокрема за логістичними домовленостями та в межах навчальних місій.

Мекканську спільну оборонну угоду Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина підписали 7 серпня після саміту в Мецці. Вона передбачає, що збройний напад на одну з трьох країн розглядатимуть як напад на всі три. Після посилення атак хуситів Стратегічний політико-оборонний комітет пакту 5 жовтня зібрався в Ер-Ріяді та вирішив розгорнути військові сили в королівстві.

Пакистанський речник наголосив, що альянс має оборонний характер, тому його сили не перетинатимуть кордон Ємену для атак на хуситів. Він також заявив, що атаки на Саудівську Аравію викликають занепокоєння Ісламабада, оскільки в королівстві проживають близько 2,5 млн громадян Пакистану.

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