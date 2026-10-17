Пакистан заявив про знищення постів талібів на кордоні — Dawn

У секторі Куррам на пакистансько-афганському кордоні пакистанські сили безпеки відкрили вогонь у відповідь на обстріл з афганського боку, повідомив державний мовник PTV News.

Як повідомляє Dawn, PTV News і державне інформагентство Associated Press of Pakistan (APP) із посиланням на джерела в силових структурах заявили, що сили афганського «Талібану» відкрили вогонь, щоб сприяти діям «терористів».

Заяви про удари у відповідь

За версією PTV News, пакистанська армія застосувала важке озброєння, знищила кілька постів афганських талібів і змусила їхній особовий склад залишити позиції.

APP із посиланням на джерела в силових структурах також повідомило, що під час дій пакистанської армії вздовж кордону в районі Гузгархі могли загинути кілька представників афганського «Талібану».

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Артилерійський обстріл

За даними джерел APP, у Верхньому Куррамі пакистанська армія обстріляла з артилерії пост Топсар і базовий табір Шипола. Джерела стверджують, що табір Шипола був повністю знищений.

На час публікації повідомлення обмін вогнем у цьому районі тривав, зазначило APP.

Напередодні речник МЗС Пакистану Саджад Хайдер Хан заявив, що Ісламабад не відмовляється від діалогу з представниками Афганістану, однак переговори не можуть бути безумовними. За його словами, Пакистан вітав би щирі зусилля дружніх держав для розв'язання безпекових питань і підтримання регіональної стабільності.

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